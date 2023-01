Washington D.C. – El Tribunal Supremo de Estados Unidos escucha hoy los argumentos en el caso en el que el Centro de Periodismo Investigativo, con el respaldo de amplios sectores de Puerto Rico, reclama que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entregue comunicaciones entre el ente fiscal y los gobiernos federal y puertorriqueño, entre otros documentos.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston, y el tribunal de distrito de San Juan ya determinaron que la JSF -que controla las finanzas públicas de Puerto Rico por medio de la ley Promesa-, tiene que dar acceso a documentos.

Pero, al pedir que el máximo foro judicial estadounidense revisara el caso, en una petición de certiorari, la JSF alega que -aunque es una entidad territorial de acuerdo al propio Tribunal Supremo federal-, tiene inmunidad soberana, como la de los estados, y está exento de las normas constitucionales de Puerto Rico en favor del libre acceso a la información pública.

Ante el Tribunal Supremo estadounidense fue la primera vez –según los expertos-, que la Junta alegó en este caso que tiene inmunidad soberana y que no tiene que entregar documentos adicionales al CPI.

“La Junta ya ha entregado 18,000 documentos durante este litigio prolongado sin calamidades registradas”, advirtió el CPI, cuando respondió al certiorari en el que la JSF promovió que el máximo foro judicial estadounidense revisara el caso.

En una sesión oral que comenzará a las 10:00 a.m. (11:00 a.m., hora de Puerto Rico), los abogados de la JSF, del CPI y la procuradora general, Elizabeth Prelogar, tienen previsto presentar sus argumentos y responder a las preguntas de los jueces del Tribunal Supremo estadounidense. El tribunal ha separado 70 minutos para esa sesión.

Más de 30 organizaciones e instituciones en Puerto Rico, incluidas GFR Media, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club, Reporters Committee for Freedom of the Press, CNN en Espanol, Latino Justice, la Federación Hispana, la Asociación de Abogados de Long Island, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Espacios Abiertos y Cambio, entre otros, presentaron argumentos a favor de la posición del CPI, como amigos de la corte.

También han defendido los reclamos del CPI 19 profesores de derecho.

“Esta Junta opera contrario a las intenciones del Congreso de Estados Unidos, de la práctica, y la Constitución de Puerto Rico. Están buscando establecer una posición bien autoritaria, absolutista, en la que entienden que nadie le puede solicitar información”, indicó Lía Fiol Matta, consejera legal de Latino Justice, y quien sometió un argumento a nombre de su organización, la Federación Hispana y la Asociación de Abogados de Long Island.

En entrevista con El Nuevo Día, en la víspera de la audiencia, Fiol Matta sostuvo que “llora ante los ojos de Dios que un pueblo en una situación económica tan seria, que ha sufrido tanto y que sigue luchando contra la corrupción de su gobierno tenga que enfrentarse a una junta impuesta por el Congreso que alega que el pueblo no tiene derecho a entender cómo funciona y toma sus decisiones”.

En un editorial, GFR Media -que publica El Nuevo Día y Primera Hora-, mantuvo que “es claro que la JSF erra al pretender resguardarse en una legalidad que no le asiste”.

“(La Junta) alega que como ‘entidad’ dentro del gobierno de Puerto Rico le cobija, como al gobierno de Puerto Rico, la inmunidad soberana que surge de la Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por consiguiente, según la JSF, nadie la puede demandar ante un tribunal federal sin su consentimiento”, indicó.

“Subrayamos que el Supremo estadounidense ha determinado que la JSF es una ‘entidad dentro del gobierno territorial’ de Puerto Rico. Por tanto, a la entidad fiscal le debe aplicar la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en lo que concierne al acceso a la información pública. El mandato constitucional que emana de la Carta de Derechos no está reñido con el rol estrictamente fiscal de la JSF”, agregó GFR Media en su editorial.

Rafael Cox Alomar, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, indicó que “en su afán por erigirse en una suerte de entidad supraconstitucional, la Junta invoca hoy privilegios e inmunidades que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos ostenta, como recientemente descubrió Donald Trump en Trump v. Mazars (2020) cuando el Supremo federal resolvió que el presidente no goza de inmunidad absoluta para burlar las investigaciones del Congreso”.