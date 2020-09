Washington D.C. - El abogado boricua Manuel Rivera, portavoz del grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que apoyo públicamente la independencia de Puerto Rico y decirle que si lo hace promoverá su candidatura a la reelección.

“Soy demócrata desde 1980, cuando busqué la nominación para representante estatal en la Asamblea General de Rhode Island. Sin embargo, no pensaría dos veces votar por el candidato a presidente del Partido Republicano que apoye públicamente la independencia de Puerto Rico”, indicó Rivera, un abogado que reside en Washington D.C. y tiene su oficina en Virginia.

Como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), el presidente Trump ha rechazado la propuesta de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos.

Ante esa realidad, en una carta con fecha del 3 de septiembre, Rivera exhortó a Trump a vincularse con una resolución que su organización circulará en el Congreso en favor de la independencia de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Rivera dijo que Trump ha sido el único que ha respondido cartas que ha enviado en los últimos 20 años a presidentes de Estados Unidos sobre el status de Puerto Rico, aunque han sido respuestas genéricas en las que ha evadido el tema.

“Los que creemos en la independencia y soberanía del país debemos ser sumamente leales a nuestra ideología política y debemos de apoyar a todos aquellos que ayuden a adelantar nuestra causa porque no puede estar atada a ningún partido político de Estados Unidos. No podemos regalarles el voto a los demócratas si no están comprometidos a nuestra causa de independencia y soberanía de Puerto Rico”, indicó Rivera.

El portavoz del grupo PUA sostuvo que el proceso de libre determinación de Puerto Rico debe darse desde la independencia.

“Después de eso, los puertorriqueños podrían ejercer su derecho a la autodeterminación y decidir el tipo de relación que deseamos mantener con Estados Unidos”, agregó.