Así será el crucero más grande del mundo que zarpará desde Florida

El imparable crecimiento de Puerto Cañaveral, el puerto a una hora de Orlando , en Florida, continúa siendo noticia por estar recibiendo varios de los barcos más grandes y modernos del mundo. Su posición se consolidará en el 2025, cuando se convertirá en el puerto base del Star of the Seas, de Royal Caribbean , que será el barco más grande del mundo y del que se acaba de dar a conocer más detalles.

Ese crucero , que estrena en agosto de 2025, es el segundo de la clase Icon, ligeramente más grande que el Icon of the Seas , estrenado en enero de este año. El barco llegará con todas las impresionantes novedades que han hecho del Icon uno de los barcos más comentados en décadas recientes, pero también con algunas novedades, según informó la empresa de cruceros al ofrecer los primeros detalles.

40 opciones para comer y beber

Paradas en San Juan como parte de su itinerario

Aunque no tendrá a San Juan como su puerto de salida, sí incluyó este puerto como una de sus paradas en algunas de sus travesías. El Star of the Seas, construyéndose en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, empezará sus viajes el 31 de agosto del próximo año, con itinerarios de siete días, alternando Caribe Oriental y Occidental, que además incluirán A Perfect Day at CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas. Anticipando que tendrá gran popularidad, las reservaciones han estado disponible desde diciembre de 2023.