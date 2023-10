Con el recrudecimiento del conflicto bélico entre Israel y Palestina, y la petición del Departamento de Estado de Estados Unidos para que sus ciudadanos abandonen Israel, Royal Caribbean acogió esa petición y dispuso uno de sus barcos para ayudar en la evacuación de ciudadanos estadounidenses y sus familias.

La evacuación, que ya está en marcha, se hizo en el barco Rhapsody of the Seas, que estaba en la zona para cumplir una temporada regular, que incluía Israel. El crucero, que al igual que otros de varias líneas de barco, canceló sus travesías en el área al empezar la guerra, tiene capacidad para 2,431 pasajeros.

Los pasajeros viajarán gratis, además de que tendrán comida y wifi durante el viaje. “Este ha sido realmente un esfuerzo increíble ya que nuestros equipos trabajaron incansablemente durante la semana pasada para hacer posible esta misión”, escribió en una carta a los empleados de la empresa, Jason Liberty, principal oficial ejecutivo de Royal Caribbean Group.

La página de la Embajada de Estados Unidos en Israel, destacó en su comunicación a los estadounidenses que permanecen allí, que cualquier ciudadano norteamericano y su familia inmediata (cónyuge o pareja, y los hijos menores de 21 años), podrían viajar, siempre y cuando tuvieran documentos de viajes válidos, incluyendo su pasaporte. Quienes no tuvieran pasaporte debían comunicarse con ellos primero, aunque los familiares directos, pero no ciudadanos, podrían viajar.

Los interesados tendrían que llegar al terminal de pasajeros de Haifa, y el abordaje se haría por orden de llegada, ya que la capacidad era limitada. De allí irán a Limasol, en Chipre, tras unas 10 a 12 horas de viaje. Esa ciudad tiene dos aeropuertos internacionales donde podrán viajar de vuelta a Estados Unidos, pero los viajeros serán responsables de hacer sus propios arreglos aéreos, por lo que la Embajada recomendó que deben hacer sus arreglos de aéreo antes de salir de Israel. Habrá personal de la Embajada como apoyo, tanto en el barco como en el puerto.

La entidad estadounidense recordó que viajar por Israel, para llegar al punto de partida, tiene riesgo y que el gobierno estadounidense no podía garantizar la seguridad de las personas que estaban en ruta para llegar al barco.

El Rhapsody of the Seas, construido en el 1997, es el que saldrá desde San Juan en el 2024, al culminar su temporada por Panamá y Colombia, que empieza en diciembre de este año.

Otra iniciativa para ayudar en tiempos de crisis

Esta no es la primera vez que Royal Caribbean participa en misiones humanitarias en momentos de crisis. La más cercana a nosotros fue cuando el huracán María azotó Puerto Rico, en septiembre de 2017, su primera misión fue enviar su barco Adventure of the Seas para llevar hasta Ft. Lauderdale, Florida, miles de personas que perdieron su hogar, tenían condiciones de salud que requerían asistencia de emergencia o era familiares de empleados de la empresa. En esa ocasión, también el viaje fue gratuito y le suministraron a los pasajeros, asistencia, alojamiento y comida hasta llegar a puerto seguro.