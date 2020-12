La fama de gruñón esta vez no le aplicará al personaje peludo verde, protagonista de los cuentos de Dr. Seuss, porque este año decidió llevar alegrías y no regaños al menos para los empleados de Carnival Cruise Line. La empresa de cruceros dejó “abordar” a este popular personaje para alegrar la Navidad de sus miles de empleados que ya han sido llamados a trabajar y que al igual que otros años, pasarán Navidad lejos de casa, pero con una gran diferencia, en barcos vacíos, sin pasajeros.

El Grinch, que es un duende protagonista del cuento “Cómo el Grinch robó la Navidad”, fue parte del “Operation Happy Holidays”, y repartió miles de tarjetas con felicitaciones navideñas, una iniciativa que empezó John Heald, embajador de la marca de Carnival. Heald pidió a través de Facebook que enviaran tarjetas a los empleados que ya están en alguno de los 23 barcos en que la compañía está haciendo preparativos para reiniciar operaciones. Se estima que en cada uno hay al menos unos 125 tripulantes que han sido llamados a trabajar.

Muestra de varias postales navideñas que fueron enviadas a los tripulantes de los barcos Carnival Cruises.

La respuesta del público fue descrita como “sensacional” por la línea de cruceros, que agradeció a sus leales fans que se volcaron en el envío de tarjetas y enviaban hasta sus fotos en las oficinas de correo. El entusiasmo llegó hasta el Departamento de Policía del puerto de Galveston, Texas, uno de los más populares para Carnival y al centro corporativo Camp Carnival, en las oficinas centrales de Miami, donde se cuidan niños de los empleados donde también se prepararon tarjetas navideñas.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía del puerto de Galveston, Texas, se unió a la iniciativa de Carnival Cruises, y recogió postales navideñas para entregar en los cruceros de Carnival.

Para la presidenta de Carnival, Christine Duffy, eso fue un testimonio del aprecio que le tienen los pasajeros a la tripulación que se esmera en hacer de las travesías en sus barcos una experiencia memorable. A bordo de la mayoría de barcos de Carnival puede disfrutarse de algunas actividades de “Seuss at Sea”, con desayunos y desfiles con personajes de otros cuentos del escritor americano Theodor Seuss Geisel, (Dr. Seuss), entre ellos los de The Cat in the Hat.

Santa Clós subió a la montaña rusa Bolt

Carnival quiso dar otro toque navideño a su marca, suministrando una foto de Santa Clós, en la montaña rusa de Bolt, la primera en un crucero y que es parte de las atracciones que tiene el Carnival Mardi Gras. Ese es el nuevo barco de la empresa, cuyo debut se ha retrasado por la pandemia, pero que ya está listo y será entregado a fines de esta semana. La fecha de estreno para Mardi Gras es ahora el 24 de abril, y el barco hará viajes hacia el Caribe desde Puerto Cañaveral, en Florida, que es su puerto base y donde le espera un nuevo terminal de cruceros ya completamente listo.