Haga reservaciones y prepare maletas. Si todo sigue como va, este 2022 será el año donde los cruceros nuevos podrán llegar en su fecha prevista, sin las cancelaciones y posposiciones estresantes de los pasados dos años, en que se vieron tan afectados por la pandemia del coronavirus. Este año volveremos a ver los grandes estrenos a que la industria de cruceros nos tenía acostumbrados, con barcos asombrosos, de todos los tamaños y que apelan a cualquier tipo de viajeros.

Los hay desde los más grandes del mundo, con impresionantes amenidades, hasta los yates más íntimos y exclusivos. Aquí un vistazo de los más esperados.

Wonder of the Seas, el más grande del mundo

Como adelantamos en De Viaje, el primer gran estreno del 2022 es este barco de Royal Caribbean, que trae todas las impresionantes facilidades de los de su clase, Oasis, y es el quinto de ellos. Tendrá ocho áreas de entretenimiento, deportes y facilidades, nuevos restaurantes y todas las atracciones de los barcos más populares de la empresa, como su zipline y la chorrera The Ultimate Abyss. Este barco es, en promedio, 4% más grande que el Odyssey of the Seas, hasta ahora el más grande del mundo.

Viajará desde el 4 de marzo por el Caribe (el 7 de ese mes llegará a San Juan), saliendo de Ft. Lauderdale, Florida, hasta mayo, cuando irá a Europa. En noviembre regresa a Florida, para salir de Puerto Cañaveral.

Carnival Celebration

Todos los amantes del “fun” de Carnival Cruise Line esperan este nuevo barco que ya tuvo su ceremonia de “float out”, y será entregado a la empresa en verano. Debutará en Miami, Florida, el 21 noviembre, culminando con broche de oro este año en que ellos celebran su 50 Aniversario. Este es el segundo de la clase Excel. Faltan detalles por revelar, pero se sabe que tendrá a BOLT, montaña rusa que ha gustado mucho y que estrenó el Mardi Gras; que usará gas licuado natural y tendrá un enorme atrio de tres niveles.

Disney Wish

Uno de los más esperados, es este nuevo concepto de barcos de Disney Cruise Line. Debutará el 14 de julio, en Puerto Cañaveral, en Florida, su puerto base. Es el primero de la empresa en más de 10 años y traerá novedades como una suite de 2,000 pies cuadrados en su chimenea, un atrio inspirado en cuentos de hadas, el “Olaf’s Royal Picnic”, con personajes de Frozen, shows interactivos con las princesas y “Luna”, un centro de entretenimiento. Viajará tres y cuatro noches hacia Castaway, en Bahamas y a Nassau.

Valiant Lady

Virgin Voyages está de doble estreno temprano este año. Ya estrenó su Terminal V, unas modernas facilidades de tres pisos en PortMiami, y en marzo llega el Valiant Lady, su segundo barco.

Al igual que el primero, Scarlet Lady, rompe los esquemas de un crucero tradicional, con un barco casi todo incluido, un ambiente desenfadado y casual, espectáculos donde se integran los pasajeros y opciones de comida diferentes, además de su estudio de tatuaje, único en el mar. Debuta en marzo, viajará desde Inglaterra, y luego desde Barcelona, España, en mayo, su puerto base en la temporada.

Norwegian Prima

Considerado el barco más innovador hasta ahora de Norwegian Cruise Line, estrenará en agosto, tras una gran expectativa al romper record de reservaciones de la empresa. Es el primero de su clase, caracterizado por espacios más amplios y tamaño mediano. Tendrá un “Ocean Boulevard” que dará la vuelta por todo el barco, el Indulge Food Hall, con 11 opciones de comida y la mayor variedad en categoría de cabinas, con baños y duchas más grandes. Primero. navegará en el Norte de Europa y Reino Unido, luego transatlántico hacia Nueva York y viajes desde Galveston, Texas y Miami. En diciembre, desde Puerto Cañaveral en Orlando, su puerto base y volverá a Europa el 14 de mayo de 2023.

Celebrity Beyond

Listo para su debut el 27 de abril de este año, este barco de Celebrity Cruises tendrá de capitana a la popular Kate McCue, la primera y única mujer americana en capitanear un barco grande. Es ligeramente más grande que el Celebrity Edge y Celebrity Apex, que le precedieron. Lo distinguirá sus espacios finos y muy innovadores que los hacen diferentes a todos los otros cruceros, con entretenimiento y comida a nivel superior. Hará viajes por el Mediterráneo hasta octubre, cuando llegará a Florida para travesías caribeñas.

Silver Dawn

Este lujoso barco de Silversea ya está en manos de la empresa y estrenará en primavera. Llega con espacios amplísimos por pasajero, atención personalizada con mayordomos y una de las experiencias gastronómicas más completas en altamar. Tendrá a bordo el programa S.A.L.T. (Salt and Land Taste), y estrenará el nuevo concepto de Otium, inspirado en la filosofía de los baños romanos, uniendo tratamientos de spa con experiencias de comida y comodidades en sus suites.