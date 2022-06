¡Hay que hacerle caso a JLO! La “Diva del Bronx” piensa que todos necesitamos unas vacaciones reparadoras. Y para hacerlo más factible para muchos viajeros, ella y Virgin Voyages, anunciaron un concurso para regalar 1,000 viajes en la novedosa línea de cruceros propiedad del magnate inglés, sir Richard Branson.

El concurso es parte de la alianza de Jennifer López (la “Chief Entertainment and Lifestyle Officer”), y Virgin, que desde que fue anunciada había prometido sorpresas. Aplica a los 50 estados de Estados Unidos y a Puerto Rico, México y España, entre otros países, y otorgará a 1,000 ganadores, un viaje para este y un acompañante, en los barcos Scarlet Lady o Valiant Lady.

Dentro de las reglas del concurso se indica que los ganadores pueden escoger viajar desde Miami, Florida o desde Barcelona, España, pero tiene que ser entre julio y octubre de 2022. Además, tanto el ganador como el acompañante tienen que ser mayores de 18 años, pues los barcos de Virgin Voyages solo permiten “marineros”, como llaman a sus pasajeros, mayores de edad.

Como dijeron en una curiosa campaña de publicidad estrenada recientemente “Virgin Voyages Says No Kids on The Ocean” (Virgin Voyages dice no a los niños en el mar), pues la experiencia de viaje, las actividades a bordo y el ambiente festivo, son solo para adultos.

La empresa dijo que la artista continúa creando grandes cosas con ellos y que después de unos años difíciles para muchos, ella sabe cuánto merece el mundo unas vacaciones realmente épicas, por lo que junto con Virgin Voyages, lo está haciendo posible.

Próximamente anunciarán otras iniciativas como parte de la colaboración con JLO, que está basada en ofrecer más experiencias de bienestar total a los pasajeros. Como parte de esa alianza ya tienen disponible la JLo Beauty Collection, en el Scarlet Lady, ofreciendo por primera vez en el mar, la línea de productos de belleza de la artista.

Para participar

No se requiere compra alguna para participar en el concurso, que empezó el 31 de mayo y estará vigente hasta el 21 de junio. Los participantes deberán llenar un corto cuestionario en el website oficial www.virginvoyages.com/jlo-giveaway y los ganadores serán seleccionados en julio y recibirán notificación por correo electrónico.

El viaje incluye alojamiento en la categoría “Sea Terrace”, que son cabinas con balcón que, cuentan entre otras amenidades, con hamacas rojas, duchas de lluvia, tabletas de alta tecnología, decoración náutica e iluminación ambiental. Revise las reglas al participar.

Virgin Voyages Resilient Lady

Resilient Lady saldrá desde Puerto Rico

Virgin Voyages había anunciado previamente que el Resilient Lady, su tercer barco, que estrenará en agosto, saldrá del puerto de San Juan durante esta próxima temporada de invierno.

El barco, que tendrá una sirena latina en su casco, tendrá como todos los de la flota, su emblemático estudio de tatuaje y su mismo ambiente excéntrico, que lo ha hecho destacar como la oferta más atrevida en el mar.

Las reservaciones para los barcos de Virgin ya están disponibles a través de agentes de viajes locales.