Las noticias de la industria de cruceros van tan aceleradas como el mundo en que vivimos. Al anuncio la semana pasada de que los barcos de Norwegian Cruise Holdings (Norwegian Cruise, Oceania y Regent Seven Seas), no requerirán vacunas a sus pasajeros a partir del 3 de septiembre, se unieron otros anuncios, como los de Carnival Cruise Line y Royal Caribbean.

Eso sí, la medida que cada una de las líneas de crucero ha ido anunciado, entra en vigor en diferentes fechas y todas han implementado sus propias restricciones. Por lo tanto, para los viajeros es más importante que nunca estar informados sobre los requisitos y actualizaciones de cada una de ellas.

Como denominador común tienen un llamado a todos los pasajeros a que verifiquen las restricciones de cada destino, porque sus medidas aplican dependiendo de los lugares a visitar, puertos de embarque y en algunos casos, cantidad de noches de viaje. Es decir, podría ser que en un puerto no le pidan vacuna para entrar, pero en otro sí, dentro de un mismo viaje. En ese caso, el pasajero debe estar vacunado y mostrar prueba de que tiene las dosis completas y el refuerzo que aplique, dependiendo de la vacuna utilizada.

En otros casos, podrían requerirle pruebas negativas de COVID-19, especialmente a los no vacunados, aunque algunos destinos lo incluyen para los vacunados. El tiempo anticipado en que debe hacerse la prueba también varía, aunque la norma parece ser, como máximo de 72 horas antes del viaje.

Como no hay medidas estándar, todavía hay mucha confusión, aunque se espera que esto evolucione.

Si no ocurren problemas mayores, pronto las compañías de crucero podrían tener requisitos similares entre sí para sus viajeros.

Estas nuevas medidas surgieron a raíz de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), anunciaran en julio, que corresponde a cada línea de cruceros implementar sus propias medidas de salud y seguridad. Ahora cada una lo ha hecho, pero el lenguaje utilizado en su comunicación, que todas publican en sus páginas web, todavía deja interrogantes.

Estos son los protocolos más recientes anunciados por las líneas de cruceros:

Norwegian Cruise Line

Pasajeros de 12 años y mayores, serán permitidos a bordo aunque no hayan sido vacunados, pero quienes no las tengan, deberán mostrar pruebas de COVID-19 negativas (PCR o antígeno), no más de 72 horas antes del embarque. Medidas entran en vigor el 3 de septiembre.

Los vacunados no necesitan pruebas de COVID-19. Los viajeros de 11 años o menores, no tendrán que presentar ni pruebas negativas ni vacunas. Para viajar hacia o por Canadá, Bahamas, Bermudas, Gran Caimán o Grecia, tienen otros requisitos.

Carnival Cruise Line

Pasajeros vacunados, que presenten evidencia de vacuna, no necesitan hacerse pruebas de COVID-19 en viajes de 16 noches o menos.

Los pasajeros no vacunados, necesitan prueba negativa de COVID-19 al momento del embarque. Estas medidas son efectivas en viajes desde el 6 de septiembre.

Quienes viajan hacia o desde Canadá, Australia, Bermudas y Grecia requerirán vacunas y pruebas, al igual que quienes viajan por 16 noches o más. A los pasajeros menores de cinco años, no les aplica ningún requisito.

Royal Caribbean

Esta empresa tomó unas medidas específicamente por itinerarios. A partir del 5 de septiembre, todos los pasajeros podrán abordar, independientemente de su estado de vacunación, en viajes exclusivamente desde los siguientes puertos de embarque: Los Angeles, California; Galveston, Texas; Nueva Orléans, Luisiana y los que tengan puertos europeos como puerto base.

“Los requisitos de vacuna de mantienen hasta nuevo aviso desde otros puertos base”, dijo la empresa en su website. Esto incluye a Puerto Rico, y puertos de la Florida. Ellos indicaron que están en comunicación con las autoridades caribeñas para discutir las regulaciones de salud en estos puertos y se esperan más anuncios próximamente.

MSC Cruises

A partir del 29 de agosto, requerirán pruebas negativas de COVID-19 para pasajeros no vacunados, entre los dos y los 11 años, y los vacunados, solo deberán presentar prueba de COVID-19 en viajes de seis noches o más.

Princess Cruises

Esta empresa eliminó el requisito de pruebas para viajeros vacunados en la mayoría de sus viajes de 16 días o menos, a partir del 6 de septiembre. Los no vacunados deberán presentar prueba negativa de COVID-19, en viajes de hasta 15 noches, con excepción de las travesías que incluyan el cruce por el Canal de Panamá y otros itinerarios especiales. En viajes más extensos necesitarán pruebas y vacunas. Niños menores de cinco años no requieren pruebas de COVID-19.