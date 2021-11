Los últimos meses del 2021 han dado una muestra de la solidez de la industria de cruceros y de que, aunque hubo una larga pausa, tiene la capacidad de reinventarse, innovar y mirar al futuro. Los barcos nuevos que estrenaron recientemente dan cuenta de ello. Uno de los más esperados acaba de debutar en América, el Odyssey of the Seas. El barco más nuevo de Royal Caribbean logró asombrar con su revolucionaria tecnología, que incluye desde robots hasta elevadores “touchless”.

Bautizado en Ft. Lauderdale, Florida, el 13 de noviembre, por la triatleta bahamesa Erin Brown, el barco hace travesías de seis y ocho días por el Caribe, desde ese puerto. Le dimos un vistazo y aquí compartimos lo que no te puedes perder si viajas en él:

El Odyssey of the Seas tiene variedad de arte moderno. En la foto, una imponente escultura en cubierta. (Suministrada)

1. Disfruta sin prisa de su peculiar estilo. Tiene variedad de arte moderno y espacios amplísimos, con un diseño abierto y mucho cristal por donde lo mires, propios de su clase Ultra Quauntum. Es enorme, aunque la clase Oasis son más grandes (desplaza 167,704 toneladas gruesas), pero es muy fácil de ubicarse de inmediato, ya que además de pizarras electrónicas, tiene en cada piso el mapa electrónico.

2. Los espectáculos. Como acostumbra Royal Caribbean, son variados y numerosos durante la travesía, pero para no perderse son especialmente dos: The Book y The Effectors, este último un show de súper héroes originales. Ambos son todo un despliegue de tecnología, el primero en Two70, con pantallas enormes robóticas y el segundo, hasta con drones, dentro del teatro principal. Esto además de música variada, incluyendo el bar Bolero más grande, (que tienen los barcos de Royal), con música latino en vivo.

Los bufés son muy completos en este barco, con estaciones comidas, como en esta que es de mariscos. (Suministrada)

3. Las comidas de especialidad. Te ofrecen un verdadero viaje culinario, desde el exótico Wonderland Imaginative Cuisine, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, hasta Izumi y el primer Teppanyaki de la flota, al igual que el primer Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar. Comprar una oferta de restaurantes de especialidad, será siempre la mejor opción.

4. Los restaurantes incluidos. Si eres de los que no vas a los restaurantes principales durante la travesía, no cometas ese error aquí. Además de que la comida es buenísima, la decoración y su ubicación central, con un espacio abierto son tema de conversación, además de su espectacular candelabro. Para destacar también está Sorrento’s la famosa pizzeria de los cruceros de Royal, más grande y con buen espacio para sentarse también dentro, y los bufés, tan completos, que hay que comer allí en varias ocasiones (igual de ilimitados que siempre, pero las comidas son servidas por el personal, debido al COVID).

5. El SeaPlex. Este lugar, el más grande de los barcos Quantum, trajo el Playmakers Sports Bar & Arcade, y más juegos de realidad virtual. Pero sin duda, la máxima atracción son los Bumpers Cars o carritos chocones (también gratis).

6. Las experiencias únicas de este tipo de barco. En el deck de deportes tiene el SkyPad, un enorme bungee jumping bajo techo, el RipCord by IFLY, (simulador de sky diving) y el FlowRider. En otra área está el North Star, la plataforma giratoria de cristal, tipo cápsula de observación, que te da un vistazo al océano, desde 300 pies de alto. Todos son gratuitos a menos que no desees más tiempo y experiencias más privadas.

El North Star, la plataforma giratoria de cristal, tipo cápsula de observación, que te da un vistazo al océano, desde 300 pies de alto. (Suministrada)

7. Un buen chapuzón en las piscinas. Con un colorido tema del Caribe, tiene piscinas y jacuzzis, además del Splashaway Bay, el área de niños, el bar de dos niveles The Lime & Coconut y cabañas para rentar. También tiene un fantástico solarium.

8. El itinerario con Perfect Day at CocoCay. La visita al paraíso playero de Royal Caribbean en las Bahamas es una de las más esperadas de cualquier itinerario que la incluya. Con playa, piscina y actividades, además de un Beach Club privado y el Thrill Waterpark, un parque acuático impresionante, este destino es un “plus” para cualquier viajero.

Debes saber