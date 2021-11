Su llegada trajo esperanza, alegría y la confirmación de que la vuelta de los cruceros es una realidad. El debut del Celebrity Apex, estrenado oficialmente y bautizado el 2 de noviembre, en Ft. Lauderdale, Florida, afianzó el nuevo concepto de lujo de Celebrity Cruises.

El segundo barco de la clase Edge, el Celebrity Apex fue recibido en una ceremonia virtual en mayo de 2020 y este verano navegó por las Islas Griegas. La pandemia trastocó todos los itinerarios y su bautismo, pero luego de 560 días de entregado, se realizó la ceremonia con la madrina, Reshma Saujani.

Un vistazo al Apex

La corta travesía para celebrar el bautismo permitió darle un vistazo al nuevo barco, con cabinas modernas y camas comodísimas. La mayoría tienen nuevamente las “infinite verandas”, o balcón infinito, estrenadas en el Edge. Estas crean un efecto visual impresionante, integrando las vistas al mar en un espacio que lo mismo se convierte en balcón-terraza separado o en una prolongación de la cabina.

PUBLICIDAD

Más parecido a un hotel de lujo que a un barco, tiene más de 4,000 obras de arte moderno, que incluyen fotografías, esculturas y pinturas. Pero en él se manifiestan otras expresiones artísticas, como el arte culinario. Su comida en todos los niveles, desde los bufés (de los mejores y más completos en el mar) hasta en sus cuatro restaurantes principales, representa uno de los grandes “wow” del barco. Ellos no tienen un solo comedor principal sino cuatro restaurantes, cada uno con una temática distinta y algunos platos regionales distintos. La presentación, calidad y decoración de lujo, son de un restaurante de especialidad.

Escultura "Duality" de Jaume Plensa, en el Celebrity Apex. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

De especialidad hay varios, con costo adicional, como The Petite Chef, un concepto que también llegó en el Edge, donde un pequeño chef prepara digitalmente un plato en el que es difícil distinguir entre ficción y realidad. Otros son Fine Cut Steakhouse y Raw on 5. Quienes viajan en suites tienen al fantástico Luminae at the Retreat y para pasajeros de cabinas Aqua Class, está Blu, con comida más saludable. Las opciones parecen interminables y en un viaje típico de una semana es un reto probar los 29 restaurantes y bares con que cuenta el barco.

Variedad de quesos en el restaurante bufé en el Celebrity Apex. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

Cornelius Gallagher, vicepresidente de Comidas y Bebidas de Celebrity Cruises dijo en entrevista con El Nuevo Día, que aunque todavía hoy es un reto conseguir algunos productos debido a la pandemia, no escatiman con la calidad de la comida y bebida a bordo, y sustituyen lo que sea necesario, “siempre por algo mejor, sin afectar nunca la calidad”.

PUBLICIDAD

El renglón de entretenimiento es variado y de buen gusto. Aunque tiene un excelente programa para niños y jóvenes, no tiene las clásicas chorreras acuáticas, ni atracciones intensas. Sus opciones son para quienes aman las producciones sofisticadas y refinadas, en un rango que va desde una música instrumental hasta espectáculos teatrales y música bailable.

El Magic Carpet es una plataforma que sube y baja y que sirve como restaurante y barra. Celebrity Apex (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

El Apex, con 16 decks de pasajeros, tiene capacidad para 2,910 pasajeros, 1,319 tripulantes y desplaza 129,500 toneladas. De sus 1,467 cabinas, 81% tienen balcón.

Sus novedades

Dentro de lo nuevo está el Craft Social, una especie de “sports bar”, con más de 40 cervezas artesanales, incluyendo algunas de las más famosas del mundo, como indicó Gallagher.

Los huéspedes de Suite, (hay variedad para escoger), tienen en The Retreat, atención y espacios privados de lujo, que incluyen un espléndido deck para tomar el sol.

Otra novedad es el ofrecimiento en El Eden, un amplio espacio gastronómico, de entretenimiento, o simplemente para conectarse con el mar, dependiendo de la hora en que se visite. Debutó en el Edge, pero tiene decoración y entretenimiento distinto.

Área de la piscina principal del Celebrity Apex. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

Experiencias para no perderse son la visita al inmenso spa, a las lujosas tiendas de Cartier, Bvlgari y la primera boutique de Montblanc, las vistas desde el Magic Carpet, su plataforma que se transforma en restaurante o lugar para abordar los “tenders”, o simplemente desconectarse de todo en el gran Solarium. Esto sin olvidar la foto con la escultura de corazón en el deck de la piscina principal, y si no le da tiempo a todo, haga como muchos, un crucero “back to back” con dos viajes en uno, si busca una experiencia de viaje de nivel Premium, muy cercano al de lujo, con precios muchos más accesibles.

PUBLICIDAD

Coloridos sillones a la entrada del Eden, en el Celebrity Apex. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

El Apex viaja desde Ft. Lauderdale al Caribe, y el sábado pasado hizo la primera visita a San Juan. Requiere vacunas y prueba de COVID-19 antes de viajar, pero no mascarillas a bordo, excepto a la tripulación, que está completamente vacunada. Dependiendo de la tarifa escogida, puede incluir bebidas y propinas. Puede reservar a través de su agente de viajes local o la línea de cruceros.