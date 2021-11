“La frase de algún día, se convirtió en hoy”, así lo expresó emocionada Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO de Celebrity Cruises, durante la ceremonia de bautismo ayer del Celebrity Apex, el nuevo barco de la empresa, usando la frase que tanto sonó durante la pandemia, cuando se sabia que “algún día” se volvería a navegar, pero no cuándo. Unos minutos más tarde, a bordo del barco y con las emociones a flor de piel, Reshma Saujani, madrina de la nave, accionó el mecanismo para romper la tradicional botella de champán contra el casco del barco anclado en el Terminal 25 de Port Everglades, en Ft. Lauderdale.

La emoción era entendible. Transcurrieron 581 días de la fecha prevista para este bautismo, sin que pudiera efectuarse. El barco llegó en marzo de 2020 en medio del caos y del cierre provocado por la pandemia y tras la incertidumbre inicial, tuvo desde múltiples posposiciones para su estreno hasta itinerarios imprevistos para poder empezar a navegar.

Reshma Saujani, (al centro y vestida de blanco) fue madrina de la nave y accionó el mecanismo para romper la tradicional botella de champán contra el casco del barco. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

“Cuando nos dijeron que no podíamos tenerlo más tiempo en el astillero, porque necesitaban el espacio para otras construcciones, tuvimos que tomar decisiones que más tarde lo llevaron a iniciar travesías desde Atenas, para una corta temporada por el Mediterráneo, en verano de este año. Pero aquí estamos, la frase de ‘algún día’ se convirtió en hoy, el barco ya tendrá sus viajes regulares, y nosotros no podemos pensar en una mejor madrina para el Apex que Saujani”, indicó Lutoff-Perlo, quien estuvo acompañada por Richard Fain, presidente del grupo de Royal Caribbean durante la ceremonia. Ella añadió que Saujani engloba lo que el Apex representa, “ir más allá de las barreras establecidas y romper estereotipos, en una industria que tradicionalmente ha sido dominada por hombres”.

PUBLICIDAD

La madrina, primera mujer hindú-americana en ser candidata al Congreso de Estados Unidos, es autora del bestseller “Brave but not Perfect”, abogada graduada de Yale y fundadora de la organización sin fines de lucro, Girl Who Code, una de las más grandes del país. La organización enseña a niñas de 11 a 18 años códigos y programas de computadora para motivarlas a integrarse a profesiones relacionadas a la tecnología. También la activista ha luchado por más de una década por el empoderamiento femenino económico y por cerrar la brecha entre las mujeres y niñas en el mundo tecnológico.

“Estoy emocionada y honrada de esta selección que ahora más que nunca demostró que sí hay que ser valiente aunque no seamos perfectos”, dijo Saujani, quien agradeció el apoyo de su familia que estuvo acompañándola durante la ceremonia.

Como parte de su selección, el Celebrity Apex y el Celebrity Edge incluirán actividades de STEM dentro de su programa para niños y jóvenes para inspirarlos a usar mejor la tecnología, mientras trabajan con módulos tecno científicos enfocados en dos temas, la vida marina y la bioluminiscencia.

El bautizo del Apex fue una gran celebración para todos en Celebrity Cruises. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

El Celebrity Apex es el segundo barco de la clase Edge. El primero fue estrenado en noviembre de 2019, y se caracteriza por la elegancia de su diseño, que ha llevado a la marca a dar un paso más al frente en el nivel de lujo. Moderno, caracterizado por su arte vanguardista tiene elementos como The Magic Carpet, una plataforma movible del tamaño de un campo de tenis, que lo mismo es área para subir a los tenders, o pequeños botes, hasta bar y restaurante.

PUBLICIDAD

El Apex, con una oferta gastronómica y de bares de más de 29 opciones, iniciará ahora sus viajes de pasajeros, navegando por el Caribe desde Ft. Lauderdale.