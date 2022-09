Islandia - Para recibir al Norwegian Prima, Norwegian Cruise Line festejó por todo lo alto. Llevó hasta Reykavik, Islandia, a miles de invitados, agentes de viajes y periodistas especializados en cruceros de todo el mundo, a celebrar con ellos no solo su bautismo, sino también a navegar por Europa.

El viaje inaugural que incluyó paradas en puertos de Irlanda, Inglaterra y Francia, antes de culminar el festejo en los Paises Bajos, llevó entre sus pasajeros a la diva del pop Katy Perry, quien el 27 de agosto bautizó al barco, para luego presentar un espectáculo de más de una hora de duración cantando todos sus éxitos.

De Viaje estuvo allí conociendo este barco transformador, el primero de esta nueva clase de barcos, Prima, compuesto por seis en total, que se completaran para el 2027.

De este primer gran vistazo, resumimos los elementos que más nos han llamado la atención.

1. Su tamaño y lo bien distribuidos que tiene sus espacios. Aunque es un barco grande, no lo distingue su tamaño, sino la distribución de sus amenidades y espacios públicos para que el pasajero tenga el mayor espacio que ofrece un crucero de categoría contemporánea. Predominan las áreas al aire libre, elegantes y distintas unas de otras, con mobiliario y temática diferente, ofreciendo un concepto de Country Club.

PUBLICIDAD

El diseño de las cabinas, a cargo de la firma Studio Dado, maximizó la distribución de espacio para una sensación de mayor amplitud. (Suministrada)

2. Sus cabinas. Este ha sido tema de conversación desde su estreno, pues sus camarotes son amplios y se nota. Eso sí, detrás de ese concepto de amplitud, está el diseño de la firma de Miami, Studio Dado, que incluso hace que luzcan mucho más grandes de lo que en realidad son. La distribución del espacio, la cama pegada a la puerta de cristal del balcón, la ubicación del sofá y la eliminación de la mesa del centro, son algunos de los elementos que contribuyen a esa sensación de amplitud. En los baños también se nota el espacio más cómodo. Además de lavamanos más grandes y ducha donde un pasajero se puede secar cómodamente, algo inusual en cabinas regulares de crucero, la posición de las puertas aumenta el espacio y la comodidad para el pasajero.

3. El Indulge Food Hall, ha sido todo un éxito. Es el primer corredor de comida de la marca, y sirve desayuno, almuerzo y cena en distintas estaciones dedicadas a un tema en particular. Está incluido en el precio del crucero y entre las nueve opciones que ofrece, hay desde un “food truck” con tapas, hasta uno de comida latina, una estación de comida hindú, otro de BBQ y una de postres.

4. El atrium distinto a cualquier otro barco. De tres niveles, el Penrose Atrium es un área de múltiples usos, con bares, counters de servicio al cliente, tiendas y un Starbucks, entre otros espacios, que cobran vida a distintas horas del día, dependiendo de sus funciones. El eje central es el candelabro de cristal con temática de estrellas, un guiño al tema marino.

PUBLICIDAD

5. El Prima Theater Club es único. De ser un teatro donde presentan grandes producciones, como “Summer, The Donna Summer Musical”, se convierte en una discoteca con gran pista de baile y un colorido candelabro central, al estilo de la famosa Studio 54. Lo vimos transformarse de teatro a discoteca, eliminando todas las sillas de la planta baja, un proceso que toma media hora solamente.

6. Su menú de atracciones para pasajeros de todas las edades. Su Speedway es la pista más larga de “go karts” en el mar, y la única en tener tres niveles. Definitivamente, se nota su gran tamaño cuando se hace el recorrido. Además tiene el Galaxy Pavilion, con los juegos de video e interactivos más avanzados y el Tee Time, que da la vuelta a la experiencia de los acostumbrados mini golf para llevar el juego de golf en el mar al próximo nivel.

El Ocean Boulevard, con sus piscinas y jacuzzis, invita a relajarse mientras se aprecia la belleza infinita del mar. (Suministrada)

7. Sus atracciones pueden ser tan intensas o pasivas como guste el pasajero. El crucero, con capacidad para 3,100 pasajeros, tiene además piscina principal, varios jacuzzis y piscina infinita, así como The Wave, una chorrera acuática, y las nuevas The Drop y The Rush, ambas chorreras en seco, pero intensas.

8. Innovación en menú. El Prima estrena el concepto de menú fijo en un restaurante principal de un barco, el Hudson’s Main Dining Room. Aunque la empresa dijo que se está probando, si funciona, será la primera en ofrecer el mismo menú durante toda la travesía en su restaurante principal, incluido en el precio. Podría extenderse a toda la flota si tiene buena acogida.

PUBLICIDAD

9. Ocean Boulevard, el área al exterior más grande y variada. Es un concepto evolucionado del anterior Waterfront y da la vuelta a todo el deck 8, con jardín de esculturas, jacuzzis y piscinas infinitas, espacio extendido de los restaurantes, y un paseo corto pero emocionante con un piso de cristal sobre el mar.