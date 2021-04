Los viajeros de cruceros de MSC Cruises por el Mediterráneo, pronto conocerán destinos que nunca antes habían estado incluidos en sus itinerarios. Son Tarento y Siracusa, lugares que pertenecen a Puglia y Sicilia, y que visitará el MSC Seaside.

MSC ha estado viajando por puertos italianos desde agosto de 2020, aun cuando todavía no había vacunas disponibles para el COVID-19. La experiencia ha sido tan positiva que otras líneas de crucero están emulando sus medidas de higiene y seguridad, y la línea de barcos continúa no solo expandiendo las opciones de itinerarios sino navegando con sus barcos más grande y modernos, como el Seaside, que estará por primera vez en el Mediterráneo. Para MSC no es un requisito que sus viajeros están vacunados y por el momento navega solo en Europa.

Aun con sus buenos resultados, las medidas se siguen tomando estrictamente. Esto incluye solo ofrecer excursiones burbujas o “tours protegidos”, creadas especialmente para sus pasajeros, quienes no pueden hacer otro tipo de tour que no sea los del barco. Además por el momento, esos viajes están limitados a pasajeros de países europeos de la zona Schengen, y Bulgaria, Croacia y Rumanía, aunque esto podría extenderse próximamente especialmente ahora que la Unión Europea ha dicho que permitirá que viajeros estadounidenses vayan a Europa, tan pronto como en verano.

PUBLICIDAD

Los barcos de MSC Cruises han tomado grandes medidas de seguridad.

Tarento

Buscando ampliar las opciones de tours, ofrecerán por primera vez en Europa una experiencia de playa privada en Tarento. Allí estarán exclusivamente los pasajeros que hagan la excursión al club playero Marina de Tarento. Según el CEO de MSC Cruceros, Gianni Onorato, esta es la manera de darles a los viajeros de verano el encuentro con la playa, algo que todos buscan, y destacó que continuarán buscando otros destinos para ofrecer experiencias similares. Onorato reiteró la importancia de la colaboración de los destinos visitados para el éxito de estas excursiones.

Tarento, que está en el sur de Italia, ha sido descrito como una joya por descubrir. Es una de las regiones más famosas y su puerto es considerado histórico. MSC destacó que la playa que visitarán rivaliza con cualquiera del Caribe, por sus increíbles aguas cristalinas.

Pero Tarento tiene mucho más que playas, por lo que los viajeros tendrán otras opciones, como tour por la “ciudad de los dos mares”, como se conoce a este lugar, fundado por los griegos en el siglo VIII A.C. Tarento fue una de las ciudades más importantes de la Magna Grecia y aún hoy quedan huellas de la colonización griega, que pueden ver los visitantes.

Matera

Otra excursión descrita en el itinerario es la visita a la impresionante Matera, que por su aspecto de casas excavadas en rocas, (sassis) es conocida como la Segunda Belén y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. También hay un tour a Alberobello, famoso por los edificios trulli, que son casas redondas de piedra con techos cónicos. Esta ciudad en la región de Puglia forma la parte superior del “talón” de la bota de Italia y fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996.

PUBLICIDAD

Los viajeros que prefieren el arte o la gastronomía, podrán escoger un tour a Lecce, una famosa ciudad barroca donde está Apulia de Lecce, “la Florencia del sur”, o conocer Grottaglie, una ciudad que además de buenos viñedos, tiene una cerámica admirada en todo el mundo, o el tour a Ostuni, “la dama blanca”, levantada sobre tres colinas en la zona de Murge. En el laberíntico pueblo medieval de casitas blancas y callejuelas adoquinadas, dominado por llanuras, nunca faltará una degustación de aceite de oliva, el “oro verde” de Apulia, la región a la que pertenece.

Siracusa

El otro destino nuevo para MSC, el puerto siciliano de Siracusa, ofrece mucha riqueza histórica y cultural. Lugar de nacimiento del ingeniero y matemático Arquímedes, es conocido por sus ruinas romanas y griegas. Allí está el teatro griego de Siracusa, el más grande jamás construido en Sicilia y uno de los más grandes del mundo griego; la cueva La Oreja de Dionisio y tiene cercano al Monte Etna, el volcán más grande de Europa y a las ciudades de Taormina y Catania.

El MSC Seaside, “El barco que sigue al sol”, se unirá al MSC Grandiosa en esos viajes mediterráneos. El nuevo itinerario de siete noches, disponible a partir del 1 de mayo, tiene opciones de embarque en los cuatro puertos italianos, Génova, Siracusa, Tarento y Civitavecchia (Roma), además de visita a La Valeta en Malta. En total la empresa tendrá 10 barcos en Europa este verano, incluyendo el nuevo MSC Seashore, que luego de la temporada inaugural en julio, llegará a Miami en noviembre.

PUBLICIDAD

Varias líneas de crucero americanas, incluyendo Royal Caribbean y Celebrity Cruises también han anunciado la reanudación de viajes por el Mediterráneo este verano.