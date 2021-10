La salida de ayer domingo, desde el puerto del Centro del Crucero Mundial de Los Angeles, California, en el Norwegian Bliss, tenía un significado especial. El barco era el primero que salía desde ese puerto hacia La Riviera Mexicana, y el séptimo de la flota de la empresa que ya está navegando, luego del reinicio de los viajes en crucero. La alegría palpable de la tripulación y del capitán Karl Staffan Bengtsson, que dio la bienvenida por altoparlantes, mostraron lo que representa para cada uno de ellos, independientemente de su posición, estar navegando nuevamente.

De acuerdo a portavoces de la empresa, el barco viaja con un 60% de su capacidad total de 4004 pasajeros. En el puerto parecieron estar listos para esa primera salida de este barco, con numerosas estaciones para hacerse la prueba del COVID-19, lo que agilizó el proceso. Norwegian requiere que todos sus pasajeros estén completamente vacunados, al menos dos semanas antes del viaje, y que también se hagan una prueba PCR en el puerto, cuyos costos ellos asumen.

El proceso es sencillo, y funciona mejor cuando los pasajeros se pre registran en el portal de la prueba, siguiendo las instrucciones recibidas antes del viaje. Al llegar a puerto, a la hora acordada previamente, se hace la prueba, esperan resultados que llegan en menos de media hora, y dan los toques finales a su “check-in”, antes de abordar. Al momento de zarpar, un poco más tarde de las 4:00 p.m., las enormes grúas y la vista de los contenedores de carga de este importante puerto comercial, dominaban el panorama.

PUBLICIDAD

El Bliss, considerado por la empresa como uno de sus barcos más exitosos en los 54 años que llevan en la industria de cruceros, también es uno de los barcos más nuevos y ha sentado varias pautas desde su llegada en el 2018. “Este barco tiene múltiple récords en la costa oeste, incluyendo ser el más grande bautizado en Seattle, en tener a Los Ángeles como puerto base, en visitar a San Francisco y en cruzar las nuevas esclusas del Canal de Panamá en los dos océanos, Pacífico y Atlántico”, dijo Harry Sommer, presidente y principal oficial ejecutivo de Norwegian Cruise Line.

El Norwegian Bliss es considerado por la empresa como uno de sus barcos más exitosos en los 54 años que llevan en la industria de cruceros. (Foto: Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

El crucero, que desplaza 168,028 toneladas gruesas, tiene 19 restaurantes, todos en funcionamiento, 20 bares y lounges y una variada carta de entretenimiento, que incluye desde la impresionantes pista de dos niveles de go karts, hasta zona de láser tag, un enorme parque acuático con chorreras doble de caída libre y un parque acuático para niños. En el ámbito musical, ofrecen desde entretenimiento de alto calibre estilo Broadway, como “Six: The Musical” , hasta un encuentro con los Beattles, en “The Beattles Experiences”, en el bar The Cavern, que hace honor al bar de Liverpool, Inglaterra, donde tanto se presentó ese famoso grupo inglés.

Los viajes de siete o cinco días por la Riviera Mexicana visitarán los escenarios más paradisíacos de México, como el popular Cabo San Lucas, así como Puerto Vallarta, Mazatlán y Ensenada. En enero 21 de 2022, hará un viaje especial de 14 días, que incluirá el cruce por el Canal de Panamá, Cabo San Lucas, México; Puntarenas (Puerto Caldera) en Costa Rica y Cartagena, Colombia, antes de llegar a Miami, Florida.

PUBLICIDAD

La suspensión de viajes de la empresa de cruceros, debido a la pandemia, duró 500 días, y terminó el 25 de julio de 2021, con el Norwegian Jade viajando por las Islas Griegas, y más tarde el Norwegian Encore, el primero desde Estados Unidos, saliendo desde Seattle hacia Alaska, desde el 7 de agosto. Ya tiene barcos viajando desde Miami hacia el Caribe y desde Barcelona, ciudad desde la que hizo travesías europeas el Norwegian Epic, que es el barco más grande que hará una temporada desde nuestro puerto de San Juan, empezando en diciembre de este año.