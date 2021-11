Las medidas de higiene y seguridad tomadas por Norwegian Cruise Line luego de su regreso a navegar, continuarán como hasta ahora en los barcos de la flota. Así lo confirmaron el Dr. Stephen Ostroff y John Mason, dos de sus expertos miembros del SailSAFE Global Health and Wellness Council de la empresa, que están navegando a bordo del Norwegian Bliss, en su primera salida desde Los Ángeles, California.

Ostroff destacó que los protocolos implementados por la línea no han cambiado, desde que el 7 de agosto iniciaron travesías desde Seattle hacia Alaska, en el Norwegian Encore. En ambas ocasiones, vimos que la línea requiere que todos los pasajeros estén vacunados, sin excepciones, con las dos dosis completadas de vacunas y una prueba rápida negativa de COVID-19, que coordina y paga la empresa para todos los pasajeros que viajan con ellos. Esta se realiza en el mismo puerto de embarque.

Mason, cuyo grupo The Sabre Companies, ha trabajado extensamente con algunas agencias del gobierno para minimizar la contaminación microbiana, explicó que estos barcos nuevos y modernos están equipados de una manera que hacen más fácil todos los controles de calidad y filtración del aire.

Además en el encuentro con la prensa destacaron que no ha habido brotes a bordo y que todo el personal está completamente vacunado y que a estos se les hace prueba de COVID al azar.

Ostroff, que antes de retirarse tuvo altos cargos tanto en la Administración Federal de Alimentos (FDA), como en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), piensa que eventualmente se podrá cambiar el concepto de “completamente vacunado” para solicitar el “booster” de la vacuna, y que entonces en ese caso se tendría que requerir que se tenga el refuerzo, pero por el momento, no han recibido notificación de que los CDC cambien la definición de completamente vacunado. “Seguiremos actuando como hasta ahora y el cambio mayor lo esperamos cuando los niños puedan recibir sus vacunas y puedan viajar”, indicó.

Oficiales del Norwegian Bliss de Norwegian Cruise (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (El Nuevo Día)

Luego del regreso a navegar en los barcos de Norwegian que zarpan desde puertos estadounidenses, los menores de 12 años no pueden viajar por no tener vacuna pero eso terminará en unos días. “Los padres ya quieren viajar con sus hijos, especialmente ahora que se acercan las fiestas navideñas, para ir a ver a sus abuelos y compartir en familia y por la exposición que tienen sus niños en las escuelas sin estar vacunados, así que esperan ansiosamente que llegue ese momento”, explicó el especialista.

Teniendo a los pasajeros 100% vacunados y con prueba negativa de COVID, en los cruceros de la empresa no se requiere el uso de mascarilla en ninguna área y los especialistas mantienen que no hay manera más segura de viajar, aun cuando se baje en puertos donde no hay excursiones burbujas, “pero hay que entender que estamos ante una nueva realidad”, dijo Mason. A bordo se sigue reforzando contínuamente el lavado de manos frecuentemente.

Retante y gratificante estar de vuelta

Durante la travesía en Bliss, los principales ejecutivos del barco destacaron lo que significó para ellos el regresar a navegar luego de más de 15 meses de receso.

“No solo para nosotros, sino ver la alegría y el entusiasmo en los ojos de la tripulación ha sido muy impactante”, dijo el Capitán de la nave, Karl Staffan Bengtsson. El pasó seis meses a bordo del Bliss cuando se decretó la pandemia, y las peripecias que tuvo que hacer la empresa para enviar a su personal de vuelta a casa.

“De un contrato de 10 semanas como capitán, pasé seis meses a bordo, luego de ese 15 de marzo cuando se paralizó todo hasta que pude salir en uno de los vuelos charters que hizo la empresa”, explicó el experimentado capitán, con más de 40 años de experiencia en el mar.

Djamel Benatmane, el gerente general del barco, destacó que más tarde la empresa decidió llevar toda su flota a Filipinas, junto con barcos de la misma corporación para poder completar el proceso de repatriación de la mayoría del personal.

El tiempo fuera de servicio lo usó la empresa para mantener los barcos en condiciones para cuando fuera el momento del regreso, incluyendo lavado y limpieza exterior, para quitar el sucio que se acumula cuando el barco está detenido. Ya de vuelta a navegar, y al traer el personal, que está al 100% de su capacidad, aunque los barcos navegan al inicio con un 40% aproximadamente de pasajeros, el primer mes tuvieron un adiestramiento intensivo del personal en cuanto a las nuevas medidas.

“Aunque fue retante, logramos traer a todo el personal de entretenimiento a bordo”, dijo Daniel “Dan Dan” Cuasito, director del crucero, quien destacó que todas las producciones se están realizando a bordo, incluyendo el musical Six, que se presenta en el teatro y y otras como The Beattles, que es muy popular por presentar canciones del afamado grupo inglés.