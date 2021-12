Para los viajeros de crucero, siempre es una carta ganadora y favorita, la salida desde nuestro puerto de San Juan. Y si es un barco enorme, y moderno, mejor todavía. Por eso se ha recibido con alegría la reanudación de viajes de Norwegian Cruise Line desde aquí, específicamente en el Norwegian Epic, cuyas travesías iniciaron el pasado domingo, 12 de diciembre.

Aunque las proyecciones era tener al menos unos cinco cruceros zarpando desde San Juan en esta temporada, los planes, como todo, se trastocaron por efectos de la pandemia. Ahora el Epic, es solo el segundo de los barcos que tienen una temporada completa confirmada desde San Juan; el primero fue el Explorer of the Seas, de Royal Caribbean, y a estos se unen otros con viajes especiales en estas fechas o por una muy corta temporada.

Desde su debut en el 2010, el barco ha estado entre los grandes favoritos de los viajeros. Cuando estrenó trajo varias primicias, muchas de ellas replicadas en otros barcos de la flota e incluso de otras líneas de crucero. Entre ellas, las primeras cabinas studio, para viajeros que no están acompañados, las que han gozado de gran popularidad en los barcos que siguieron al Epic.

El Epic, que fue completamente renovado en el 2020 y es el barco más grande salir desde San Juan, ofrece grandes atractivos a los viajeros, como un enorme Aqua Park, con dos piscinas, cinco jacuzzis y tres enormes chorreras acuáticas con el Epic Plunge, un “súper tazón”, de 200 pies.

En cuanto a su gastronomía, tiene variedad de restaurantes incluidos en el precio, entre ellos uno asiático, además del Garden Café, para bufé y el O’Sheehan’s Bar & Grill, que abierto las 24 horas, tiene un gran ambiente de sport bar, y es el lugar animado donde tomarse una cerveza, jugar bowling y ver algunas de las actividades que hacen en el atrio. También tienen room service, con un costo adicional de $9.95 por servicio, no por plato, pero el desayuno continental es gratis.

“Norwegian ofrece al pasajero una experiencia de casi un todo incluido. Sus precios incluyen paquete de restaurantes de especialidad, de bebidas, internet básico y crédito para usar en las excursiones. Eso unido a que es un barco enorme, y el que sale desde nuestro puerto, representa una excelente alternativa para nuestro viajero”, dijo Jorge Ponsa, presidente de la agencia local, Travel Planners & micrucero.com. Ponsa dijo que hay entusiasmo por parte de los viajeros en reanudar sus viajes en crucero y que cada vez aumentan más las reservaciones.

Cuando se trata de los de especialidad, las tentaciones por probar los mejores platos será intensa, cuando hay que escoger entre todos ellos. Son muy populares Moderno Churrascaria y Cagney’s Steakhouse, ambos con precios a la carta, y un Teppanyaki, con costo fijo, de $39 por adulto. Para tomarse un trago o un coctel, la única dificultad es escoger entre todas las opciones, pues hay docenas de bares, incluyendo el Sky Vodka Ice Bar, un bar de hielo.

Su capacidad total es de 4,100 pasajeros, aunque por la pandemia como la mayoría de los barcos, viaja con capacidad limitada. Para quien quiere viajar a todo lujo, tienen una renovada sección de The Haven, con espectaculares suites y gran privacidad en un área separada que tiene lounge, piscina y restaurante exclusivo para los viajeros en esta categoría de alojamiento. El Epic fue el primer barco de la empresa en traer esta sección exclusiva, que gustó tanto que la tienen también los otros barcos de Norwegian.

Este crucero está hecho para el viajero que le gusta el entretenimiento, porque tiene amenidades para complacer a todas las edades. Desde espectáculos de Broadway, como “Burn the Floor” y “Priscilla, Queen of the Dessert”, y “The Beatles”, un espectáculo con un grupo que canta, y muy bien, las canciones de ese grupo inglés, hasta un casino gigantesco o un spa, con una fantástica suite termal, que puede reservar por día o por todo el viaje

El Epic, que desplaza 155,873 toneladas gruesas, lo que lo hace un barco de gran tamaño. Tiene varios itinerarios desde San Juan, y uno de ellos incluye Aruba, Curazao, Bonaire, St. Lucia y St. Kitts. El barco estará toda la temporada de invierno 2021-2022 y volverá en diciembre para la temporada 2022-2023.

