El Norwegian Breakway, de Norwegian Cruise Line, podría haber tenido el primer caso de la variante ómicron en altamar. Así lo informó la empresa de cruceros hoy en un comunicado, donde indica que en el viaje de ida y vuelta del Norwegian Breakaway del 28 de noviembre, desde Nueva Orleans, Luisiana, “identificamos un puñado de casos asintomáticos de COVID-19 entre los huéspedes y la tripulación. Se sospecha que uno de esos casos, que era un miembro de la tripulación sudafricano que estuvo aislado durante la totalidad del crucero, tenía la variante ómicron”.

El Breakaway, uno de los barcos más grandes y modernos de la empresa, y que llevaba más de 3,200 pasajeros a bordo, visitó en ese viaje Bélice, Honduras y México y aunque se reportaron primero 10 casos positivos, el número ha aumentado a 17, según reportó hoy el Departamento de Salud de Luisiana.

La empresa, que ha implementado estrictos protocolos de salud contra el COVID-19 y que exige que todos sus pasajeros estén 100% vacunados antes de viajar, dijo que por precaución, y para cumplir con los requisitos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), ofrecieron cancelación sin ninguna penalidad, a los pasajeros que tenían reservado el viaje que zarpó ayer, 5 de diciembre.

Quienes optaron por navegar en ese viaje, deberán usar máscaras mientras estén en el interior, excepto mientras comen o beben activamente, y se les hará la prueba dos veces durante el crucero.

“Como siempre, la salud y seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos es nuestra máxima prioridad. Desde el relanzamiento de nuestra flota, hemos requerido que el 100% de los huéspedes y la tripulación estén completamente vacunados de acuerdo con nuestros protocolos de salud y seguridad exhaustivos y estrictos. Nunca comprometeremos la salud y la seguridad y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de todos y proteger la salud pública“, dijo un portavoz de Norwegian Cruise Line.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, así como el Departamento de Salud y la Ciudad de Nueva Orléans, indicaron que han trabajado de cerca con los CDC y el Puerto de New Orleans para la atención a este caso.

Desde su vuelta a navegar desde aguas estadounidenses, el 7 de agosto, la empresa ha tomado medidas estrictas y Frank del Río, presidente y principal oficial ejecutivo de Norwegian Cruise Holdings, ha reiterado que las mantendrán de esa manera hasta que sea necesario. Estas incluyen además de las vacunas, hacerse prueba de COVID-19 antes de abordar, con resultados negativos y el no permitir niños a bordo, hasta que no estén completamente vacunados.

Con ese control para abordar sus barcos, Norwegian Cruise ya tenía mayor flexibilización a bordo, como el no requerimiento de la mascarilla, y el que los viajeros pudieran servirse directamente de los bufés. Sin embargo, el énfasis en las medidas básicas era contínuo, como el requerir lavado de manos a la entrada de los restaurantes.

De Viaje participó de varias reuniones y conferencias con miembros del panel SailSAFE Global Health and Wellness Council, entre ellos el Dr. Stephen Ostroff y John Mason, dos de sus expertos, quienes habían destacado que teniendo a los pasajeros 100% vacunados y con prueba negativa de COVID-19, no habría manera más segura de viajar, aun cuando se bajaran en puertos donde no hay excursiones burbujas, “pero hay que entender que estamos ante una nueva realidad”, había declarado Mason en una entrevista anterior con este periódico. No hay otros barcos de Norwegian Cruise Line afectados por casos de COVID-19 y sus itinerarios siguen como pautados.