Un nuevo estándar de elegancia en altamar

Lo primero que se destaca del Silver Ray es su diseño nuevo. Al igual que su predecesor, estrenado en el 2023, su diseño es asimétrico y más ancho, que permite tener cabinas a lo largo barco, una distribución muy diferente a lo que se ve en otros de esta categoría. Con más de 4,000 m2 de cristales, el exterior parece integrarse al barco, que desde casi todos sus espacios, incluyendo las cabinas, ofrece vistas impresionantes al mar de 270 grados. Hay que considerar que el tamaño de este crucero es mediano (desplaza solo 54,700 toneladas), y hasta pequeño para muchos, especialmente si se compara con los colosales Utopia of the Seas o Icon of the Seas, este último que desplaza 248,663 toneladas gruesas. Esos gigantes son de Royal Caribbean, cuya empresa matriz, Royal Caribbean Group, también es dueña de Silversea.