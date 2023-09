Las noticias de Virgin Voyages llegaron hoy con sabor agridulce. Por un lado la empresa anunció que aseguró los $550 millones en fondos necesarios para fortalecer su situación financiera y lograr su expansión global, pero por otro, destacaron que decidieron retrasar el debut de su Brilliant Lady. Ese barco era el segundo de estreno que navegaría desde San Juan en la temporada de invierno (precedido por el Norwegian Viva), aunque la empresa confirmó que otro de sus barcos, el Valiant Lady hará algunos de esos viajes desde la isla, entre enero y marzo de 2024.

“De enero a marzo el Valiant Lady ofrecerá dos itinerarios por el sur del Caribe, que estaban originalmente planeados para el Brilliant Lady. Estos son el The Southeastern Caribbean Isles y el Sunsets in the Lesser Antilles”, dijeron en el anuncio de hoy.

“Con el anuncio de esta expansión, que implican 27 nuevos itinerarios, volviendo también a nuestras raíces en Inglaterra, y por segunda temporada a destinos como Australia, también hemos tomado otra difícil decisión: debido a problemas con la cadena de distribución y a retos para tener toda la tripulación, el debut del Brilliant Lady se ha demorado”, dijo la empresa en un comunicado, en el que también anunciaron que su nuevo CEO será Nirmal Saverimuttu, en sustitución de Tom McAlpin, quien se acogerá al retiro, pero se queda como “Chairman” de la Junta de Directores.

Esta es la segunda cancelación de un barco nuevo de Virgin para San Juan, ya que el año pasado cancelaron las salidas desde este puerto del Resilient Lady, que vendría como parte de su temporada inaugural. En esa ocasión indicaron que la industria de cruceros continuaba enfrentando retos, entre ellos con el suministro de productos en la cadena de distribución, debido a la pandemia, y que ellos no estaban inmunes a eso.

Nuevos itinerarios hasta el 2025

Una portavoz de Virgin Voyages dijo a El Nuevo Día que al momento no tienen más detalles de itinerarios desde San Juan, pero que el Scarlet Lady hará viajes desde Miami, Florida, a partir entre diciembre de 2024 y abril de 2025, con San Juan como puerto de visita y con horario extendido hasta la noche. Lo que sí se confirmó es que con la expansión se visitarán más de 120 destinos, que incluyen 27 itinerarios nuevos y 19 puertos nuevos, hasta abril de 2025. Muchos de ellos con destinos europeos populares, incluyendo las Islas Griegas y otros lugares del Mediterrárreno y destinos exóticos como Singapur, Dubai y Bali en uno de sus viajes de reposicionamiento, desde Atenas hasta Australia en el 2024.

Virgin Voyages, que pertenece a Richard Bronson Virgin’s Group, del magnate inglés del mismo nombre, debutó oficialmente en el 2021 y tiene actualmente tres barcos navegando: El Scarlet Lady, Resilient Lady y Valiant Lady, todos gemelos, que ofrecen una experiencia de crucero diferente, en un ambiente relajado y caracterizado por incluir en sus tarifas, muchos de los servicios que cobran otras líneas de crucero, como todos sus restaurantes de especialidad, propinas, wifi y clases de aeróbico y yoga.

La línea de cruceros, que ha recibido numerosos premios en la industria, entre ellas el “Mega Crucero de Mar # 1 de 2023″, por la revista especializada Travel and Leisure, además tiene tiene a Jennifer López como su “Investor and Chief Entertainment and Lifestyle Officer”.

Si tiene reservaciones con Virgin Voyages

Con las cancelaciones de viajes del Brilliant Lady, incluyendo los del 24 y 30 de diciembre de este año, los itinerarios de otros barcos de la empresa podrían afectarse. Es importante comunicarse con su agente de viajes local o con la línea de cruceros, aunque ya estos empezaron a comunicarse con los pasajeros cuyos viajes se cancelarán o se reajustarán para ofrecer opciones.