Nueva York – Con solo mirar el exterior del restaurante Casa Adela, ubicado en la parte baja de Manhattan, ya uno sabe qué tipo de comida va a encontrar allí. El negocio está decorado con banderas puertorriqueñas y unas letras doradas en la ventana declaran: “Authentic Puerto Rican Cuisine Since 1976″.

Adentro, los olores de arroz con habichuela, chuletas de cerdo y pollo asado hacen la boca agua y abren el apetito.

Por más de cuatro décadas, Casa Adela ha servido comida criolla en el vecindario Lower East Side, y es hoy una de las últimas instituciones puertorriqueñas en el área que, a mediados del siglo pasado, fue un enclave puertorriqueño en la ciudad.

El restaurante lleva el nombre de la fenecida propietaria, Adela Fargas, nativa de Carolina. Luego de emigrar a Nueva York en los años 70, Fargas comenzó vendiendo alcapurrias y bacalaítos en las esquinas de la ciudad hasta que, eventualmente, compró un restaurante. Desde su muerte en 2018, sus hijos, Luis y Abigail Rivera, operan el negocio, junto con la esposa de Luis, Maritza López.

“La comida de (Fargas) se vendía”, afirmó Luis Rivera, de 64 años, quien emigró a Nueva York cuando era adolescente. “Hasta el día de hoy, puedes ver que la gente sigue viniendo”.

Casa Adela está ubicado en la avenida C del Lower East Side, bautizado como Loisaida por los puertorriqueños del área. La esquina de la avenida C y la calle 5 se llama “Adela Fargas Way”.

Dentro del restaurante, fotos de Fargas decoran una pared blanca y una placa con una garita proclamaba: “Puerto Rico (:) that place forever in your heart no matter where you live” (en español, “Puerto Rico: aquel lugar en tu corazón sin importar donde vives”). Sobre una mesa, hay otro retrato de Fargas y unas flores amarillas detrás del marco de la foto.

En 2021, el restaurante estuvo en medio de una batalla pública para evitar el desalojo. La junta del edificio, que opera bajo un programa del gobierno, acordó aumentar la renta del local a $5,000 mensuales de forma inmediata por 12 meses y a $7,000 mensuales a partir del decimotercer mes, reportó El Nuevo Día.

Dentro del restaurante, fotos de la fenecida y primera dueña del local, Adela Fargas, decoran una pared blanca. (christopher gregory)

Ante el posible cierre de Casa Adela, la comunidad se movilizó para salvar el negocio legendario y vecinos organizaron el movimiento “Salvemos Casa Adela”. El documentalista americano Nicolas Heller, a través de su cuenta de Instagram (@newyorknico), compartió la noticia del posible desalojo a sus cientos de miles de seguidores.

Para Rivera, el apoyo que recibió el negocio muestra el gran impacto que tuvo su madre en la comunidad.

“Me sentí honrado”, manifestó Rivera, quien ayudaba a Fargas con la operación del restaurante antes de hacerse cargo tras su muerte. “Orgulloso estoy de más de mi madre, de Adela, de haber dejado un legado tan importante y haber tocado tantas vidas”.

Rivera logró un acuerdo de arrendamiento con la junta por los próximos cinco años, con la opción de renovar cada cinco años durante los próximos 20 años.

Que el negocio pueda permanecer en el local en Manhattan, dijo Rivera, es un logro, pues los altos costos en el área, particularmente de renta, los obligarían a cerrar.

“Ya aquí esto no es el puente de los puertorriqueños que vienen a Nueva York porque el costo es bien alto”, dijo. “En cualquier momento que esto caiga, cerramos y nos vamos”.

El secreto de la comida

En el poema “criollo story”, el escritor puertorriqueño Jesús Abraham “Tato” Laviera describió la comida de Casa Adela: “And the broth, brother, EL CALDO / condimented garlic onions / peppered with whole tomatoes / that were melted by the low / heat, ese caldo was woefully / seducing the jamaican liquors / into compatibility, and down / went the BORRACHERA...”.

El restaurante continúa hoy el legado de la famosa sazón de Adela Fargas. Los ingredientes frescos y de alta calidad hacen una gran diferencia en el sabor, y el sofrito lo preparan en el restaurante, dijo su hijo Luis Rivera. (christopher gregory)

El restaurante hoy en día continúa el legado de la famosa sazón de Fargas. Los ingredientes frescos y de alta calidad, dijo Rivera, hacen una gran diferencia en el sabor, y el sofrito lo preparan en el restaurante. El secreto de la comida también está en el amor que le ponen.

“Tú le puedes dar los ingredientes y las medidas a todo el mundo y puede saber diferente”, aseguró. “Estamos imitando lo que Adela enseñó”.

Algunos de los platos más populares en el menú son mofongo, pollo asado y bistec, dijo Rivera. En una mesa, un miércoles por la tarde, clientes comen arroz amarillo, chuletas y amarillitos.

Pero el legado de Fargas, dijo Rivera, va más allá de la buena sazón de la comida.

“La buena voluntad que ella tuvo hacia el otro, eso es de los legados que no se puede negar”, afirmó. “El que entraba aquí con dinero comía, al igual que el que no tenía”.