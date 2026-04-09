Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajePor la Isla
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De hobby a negocio: cómo un ingeniero mecánico transformó su finca en un viñedo en Utuado

Emanuel Pérez gestiona el único viñedo de Puerto Rico

9 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un ramillete de uvas en la pérgola, que provee sombra y estética placentero al lugar. (Suministrada)
Eva Guadalupe Rivera
Por Eva Guadalupe Rivera
Productora multiplataformaeva.guadalupe@gfrmedia.com

Utuado, Puerto Rico – Lo que comenzó como un escape de fin de semana para disfrutar del campo se convirtió en un proyecto empresarial que hoy atrae visitantes de todo Puerto Rico. Emanuel Pérez, ingeniero mecánico de profesión, nunca imaginó que su curiosidad por la viticultura lo llevaría a crear Finca Vista Bella, un viñedo y centro de experiencias en el corazón montañoso de Utuado.

RELACIONADAS

“Compramos la finca en 2010 para venir los fines de semana, sembrar huertos y divertirnos. En algún momento decidimos plantar uvas para hacer vino para nuestro consumo. Fue entonces que la gente empezó a interesarse: ‘Quiero probar ese vino, quiero ver la finca’”, recuerda Pérez. Así, lo que inició como un hobby familiar fue ganando popularidad hasta convertirse en un negocio abierto al público.

El camino no fue sencillo. Las primeras siembras en 2012 sufrieron pérdidas significativas. “Trajimos uvas de distintos países y muchas murieron. Pero de las que sobrevivieron, seleccionamos cinco varietales que prosperaron: Merlot, Cabernet, Pinot Grigio, Chardonnay y Sangiovese”, explica Pérez. La dedicación y experimentación dieron fruto: en 2017 lograron su primera cosecha homogénea y de calidad.

Además de la producción de unas 2,000 botellas al año, Finca Vista Bella ha desarrollado experiencias gastronómicas y tours educativos. “Al principio abríamos la finca una vez al mes, casi sin estructura, pero la demanda fue creciendo. Hoy contamos con un equipo de hasta 16 personas que manejan desde los viñedos hasta la hospitalidad y eventos especiales como bodas”, detalla.

El ingeniero atribuye el éxito a la pasión genuina por lo que hace. “El mejor negocio siempre sale de un hobby. Primero asegúrate de que te guste y te haga feliz, luego vendrá el negocio”, afirma Pérez, quien junto a su esposa, ingeniera química, ha logrado crear un proyecto familiar que también involucra a sus hijos en la finca.

Actualmente, la finca se prepara para expandir su producción y abrir una hospedería que permitirá a los visitantes disfrutar de la experiencia completa, desde la vendimia hasta el ambiente de campo que ofrece la Cordillera Central.

A lo lejos, el Castello d’Catalina, construido en honor a la hija menor de Emmanuel e Ivette, Catalina.
A lo lejos, el Castello d’Catalina, construido en honor a la hija menor de Emmanuel e Ivette, Catalina. (Suministrada)

“Todo empezó como un hobby y hoy es nuestra vida. Ese es el verdadero valor: disfrutar lo que haces y que otros lo compartan contigo”, concluye Emanuel Pérez.

Tags
UtuadoTurismoTurismo internoPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Eva Guadalupe Rivera
Eva Guadalupe RiveraArrow Icon
Eva Guadalupe Rivera comenzó a formar parte del equipo digital de El Nuevo Día en marzo de 2022. Desde entonces, implementa estrategias creativas para conectar e informar a la audiencia, como...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: