De hobby a negocio: cómo un ingeniero mecánico transformó su finca en un viñedo en Utuado

Utuado, Puerto Rico – Lo que comenzó como un escape de fin de semana para disfrutar del campo se convirtió en un proyecto empresarial que hoy atrae visitantes de todo Puerto Rico. Emanuel Pérez, ingeniero mecánico de profesión, nunca imaginó que su curiosidad por la viticultura lo llevaría a crear Finca Vista Bella, un viñedo y centro de experiencias en el corazón montañoso de Utuado.

“Compramos la finca en 2010 para venir los fines de semana, sembrar huertos y divertirnos. En algún momento decidimos plantar uvas para hacer vino para nuestro consumo. Fue entonces que la gente empezó a interesarse: ‘Quiero probar ese vino, quiero ver la finca’”, recuerda Pérez. Así, lo que inició como un hobby familiar fue ganando popularidad hasta convertirse en un negocio abierto al público.

El camino no fue sencillo. Las primeras siembras en 2012 sufrieron pérdidas significativas. “Trajimos uvas de distintos países y muchas murieron. Pero de las que sobrevivieron, seleccionamos cinco varietales que prosperaron: Merlot, Cabernet, Pinot Grigio, Chardonnay y Sangiovese”, explica Pérez. La dedicación y experimentación dieron fruto: en 2017 lograron su primera cosecha homogénea y de calidad.

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Además de la producción de unas 2,000 botellas al año, Finca Vista Bella ha desarrollado experiencias gastronómicas y tours educativos. “Al principio abríamos la finca una vez al mes, casi sin estructura, pero la demanda fue creciendo. Hoy contamos con un equipo de hasta 16 personas que manejan desde los viñedos hasta la hospitalidad y eventos especiales como bodas”, detalla.

El ingeniero atribuye el éxito a la pasión genuina por lo que hace. “El mejor negocio siempre sale de un hobby. Primero asegúrate de que te guste y te haga feliz, luego vendrá el negocio”, afirma Pérez, quien junto a su esposa, ingeniera química, ha logrado crear un proyecto familiar que también involucra a sus hijos en la finca.

Actualmente, la finca se prepara para expandir su producción y abrir una hospedería que permitirá a los visitantes disfrutar de la experiencia completa, desde la vendimia hasta el ambiente de campo que ofrece la Cordillera Central.

A lo lejos, el Castello d’Catalina, construido en honor a la hija menor de Emmanuel e Ivette, Catalina. (Suministrada)