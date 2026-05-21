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Puerto Rico figura entre los mejores destinos náuticos para el Día de la Recordación

La plataforma BoatBooker destacó a la isla por sus excursiones en catamarán, arrecifes de coral y bahías bioluminiscentes

21 de mayo de 2026 - 11:44 AM

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Vacacionar en catamarán te permite una agenda flexible que se puede adaptar según el tiempo, el clima o el deseo de los pasajeros. (Foto: Suministrada)
Vacacionar en catamarán te permite una agenda flexible que se puede adaptar según el tiempo, el clima o el deseo de los pasajeros. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico fue incluido entre los 10 mejores destinos náuticos para el fin de semana del Día de la Recordación o Memorial Day, según un ranking publicado por la plataforma de reservaciones de recorridos en barco BoatBooker.

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La empresa destacó a la isla como una opción atractiva para quienes buscan una escapada con ambiente internacional sin necesidad de pasaporte. Entre los principales atractivos mencionados figuran las bahías bioluminiscentes y las experiencias de navegación disponibles especialmente en la costa este de la isla.

Según BoatBooker, los viajeros pueden reservar excursiones en catamarán desde Fajardo hacia playas apartadas, así como realizar actividades de snorkel en arrecifes de coral donde es posible observar peces tropicales. La plataforma también resaltó la combinación de estas experiencias con visitas al Viejo San Juan y sus lugares históricos como El Morro.

¿Cómo se hizo la evaluación?

Para elaborar el listado, BoatBooker evaluó destinos costeros y lacustres basándose en la demanda de reservas, el interés de los viajeros y la accesibilidad de cada lugar. La empresa indicó que el ranking busca destacar ciudades y regiones donde la navegación forma parte importante de la cultura turística y festiva local.

La lista de los 10 mejores destinos náuticos para Memorial Day 2026 incluye a:

  1. Puerto Rico
  2. Orange Beach (Alabama)
  3. St. Petersburg (Florida)
  4. Port Aransas (Texas)
  5. Saugatuck (Michigan)
  6. Lake of the Ozarks (Misuri)
  7. Wrightsville Beach (Carolina del Norte)
  8. Lake Havasu (Arizona)
  9. Clear Lake (Iowa)
  10. St. Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses.

BoatBooker opera en más de 710 destinos alrededor del mundo y cuenta con más de 8,400 recorridos disponibles en su plataforma.

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