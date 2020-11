El hotel más nuevo de Universal Orlando Resort, abrirá el 15 de diciembre. El Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites, estaba listo para estrenar en marzo cuando se declaró la pandemia del coronavirus, obligando a los hoteles y los parques temáticos de Orlando a cerrar.

Pero ahora, en que se está viendo un aumento en los visitantes en esta ciudad de Florida, el complejo de parques anunció que por fin estrenarán este resort que tiene la tarifa más baja de los hoteles asociados a los parques. La tarifa inicial por noche, es de $79, en este hotel que es el segundo de categoría value que tiene Universal, que previamente estrenó el Surfside Inn and Suites y es parte del mismo complejo Endless Summer Resort.

El complejo total, inspirado en un ambiente playero, incluye 2,050 habitaciones estándar pero la mayoría son suites de dos dormitorios, con capacidad para seis personas, pensadas en las familias y grupos de amigos viajeros. Tienen una zona pequeña de cocina, mesa de picnic para comer y el baño con bañera y lavamanos independientes, para que varias personas puedan utilizarlos a la vez. La tarifa de las suites empieza en $120 por noche, basado en una estadía de cuatro noches. Estos precios varían dependiendo de la temporada.

Piscina del Dockside Inn and Suites del Endless Summer Resort de Universal Orlando. (ELNUEVODIA.COM)

El hotel cuenta con áreas de comida, en el Pier 8 Market, con la mayoría de los platos de menos de $12, incluyendo opciones para llevar; el Sunset Lounge, un bar en el lobby, dos piscinas y una tienda de Universal Studios.

Aunque está ubicado en los terrenos donde estaba antes el parque acuático Wet ‘n’ Wild, y no está a distancia caminando de los parques, está a solo minutos en auto, y los huéspedes tienen la transportación incluida como parte de los beneficios de su visita. Además tienen entrada temprano a los parques y pueden cargar compras de comida y mercancía en los parques a la habitación. Estos hoteles value no incluyen el Universal Express Unlimited, para evitar las filas regulares en la mayoría de las atracciones de los parques de Universal, como otros hoteles de Universal.

Sunset Lounge en el Endless Summer Resort, Dockside Inn and Suites. (ELNUEVODIA.COM)

Universal también anunció que el Loews Portofino Bay Hotel at Universal Orlando, reanudará sus operaciones el 1 de Diciembre del 2020, con habitaciones que fueron renovadas recientemente. En ambos casos, tendrán estrictos protocolos de salud y seguridad. Los huéspedes del Portofino, un hotel de lujo inspirado en la región italiana del mismo nombre, sí tienen incluidos en sus tarifas el Universal Express Unlimited. Con este estreno ya son ocho las propiedades de Universal en asociación con Loews Hotels & Co.

Universal Orlando Resort tiene todavía hoteles cerrados producto de la pandemia del coronavirus, como el Aventura, y no han anunciado su programa de actividades navideñas ni sus horarios de la temporada, pero se espera que lo hagan próximamente.