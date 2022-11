Cada Año Nuevo hay que celebrarlo, pues es un regalo que marca el comienzo de un nuevo capítulo en la novela de nuestras vidas. Es un momento en que hacemos resoluciones -adoptando un régimen de vida más saludable, quizás dejando de fumar y planeando un programa de ejercicios y una dieta sensible; o a lo mejor también nos proponemos disfrutar de más tiempo con familiares y amigos, así como ser más atentos y caritativos con miembros menos afortunados de nuestra comunidad. ¡Y claro, siempre buscamos oportunidades para marcar la fecha con festejos para recibir con alegría la llegada del Año Nuevo!

Si en tus planes hay un viaje para despedir al 2022 y darle una entusiasta bienvenida al 2023, Florida está lista para recibirte con fiestas, despliegues de fuegos artificiales, galas y eventos especiales que cierran con broche de oro cada año. Aquí van algunas celebraciones para considerar en destinos populares de la península:

Miami

La ciudad más popular del sur de Florida celebra con creces la Nochevieja, ofreciendo una variedad de eventos que incluyen despliegue de fuegos artificiales en Miami Beach, sobre la bahía Biscayne Bay (un buen sitio para verlo es Lummus Park en Ocean Drive). Otros eventos festivos incluyen la celebración en Bayfront Park (301 Biscayne Boulevard) y la fiesta playera en uno de los hoteles más famosos de Miami Beach, el Hotel Fontainebleau, 4441 Collins Avenue. Pero quizás el evento más icónico de la Nochevieja en Miami es el “Big Orange” (la Gran Naranja) en Bayfront Park con el ascenso de una gran naranja de 35 pies alumbrada con neón a la medianoche. Informes: Miami New Years Eve 2023 | Fireworks, Parties, Events, Hotels (newyearsevelive.net).

En Magic Kingdom puedes disfrutar el regreso "Mickey's Very Merry Christmas Party". (Suministrada)

Orlando

Orlando cuenta con múltiples fiestas, fuegos artificiales y eventos especiales por doquier en la ciudad, y especialmente en los grandes parques temáticos de clase mundial: Disney World, Universal Orlando y SeaWorld Orlando. En estos grandes parques reciben el Año Nuevo con festejos que incluyen música, entretenimiento y fuegos artificiales. Nuestro parque favorito para esta fecha es el Reino Mágico de Disney World, donde hay un despliegue especial –uno de los más grandes del año el 31 de diciembre. ¡No hay como disfrutar de los fuegos artificiales en el Cielo sobre el Castillo de Cenicienta para darle un gran toque de fantasía a los festejos! Otro parque temático de Disney World, Epcot, también tendrá un despliegue de fuegos artificiales especial este año. Los hoteles ideales para esta época son los que están ubicados convenientemente en la línea del monorriel al Reino Mágico (con servicio directo al Reino Mágico y con transferencia a otro monorriel, a Epcot): Disney’s Grand Floridian, Disney’s Polynesian Village y Disney’s Contemporary Resort. Informes: Fireworks & Nighttime Entertainment | Walt Disney World Resort (go.com). Para informes sobre la ciudad incluyendo eventos especiales, visita a www.visitorlando.com.

Disfruta de la iluminación especial en jardines botánicos de la ciudad como el Selby Gardens, fiestas, y por supuesto, un espectacular despliegue de fuegos artificiales sobre la bahía en el Sarasota Bayfront. (Suministrada)

Palm Beach

Los que deseen disfrutar de una fiesta por todo lo alto para despedir la última noche del año y celebrar la llegada del 2023, pueden optar por una gala en uno de los hoteles más famosos de toda Florida: The Breakers Palm Beach. Se ofrecen cenas especiales en los restaurantes del hotel incluyendo Flagler’s Steakhouse (carnes) y el Seafood Bar (mariscos). Y en el restaurante más lujoso y glamuroso del hotel, HMF (así nombrado por las iniciales de su fundador, el magnate industrial Henry Morrison Flagler), se ofrece una cena con platillos gourmet especialmente seleccionados por el chef de este hotel de cinco diamantes de la AAA, música bailable en vivo, un brindis con champán y una festiva caída de globos al toque de la medianoche. Antes o después de la cena, disfrutar de un paseo por el palaciego hotel junto al Atlántico, con sus luces y adornos navideños es un placer adicional que asegura una despedida al 2022 y un saludo cordial al 2023 colmado de sonrisas. Informes: Events | The Breakers. Para informes sobre el área y las playas de Palm Beach y alrededores incluyendo eventos especiales en ciudades como Boca Raton, Delray Beach y West Palm Beach,, visita The Palm Beaches Florida | Discover The Palm Beaches.

Sarasota

¡Miami tendrá una gran naranja, pero Sarasota no se queda atrás pues tiene una gran piña para recibir al 2023 en estilo festivo tropical! Cada 31 de diciembre más de 20,000 personas, según el Buró de Convenciones y Visitantes de Sarasota, asisten al “Pineapple Drop” (la caída de la piña) en el centro de Sarasota. Un buen sitio para ver como cae la piña iluminada es en la Calle Mayor (Main Street) donde hay música, comidas a la venta, actividades para los chicos y mucho más. Otras celebraciones incluyen iluminación especial en jardines botánicos de la ciudad como el Selby Gardens, fiestas, y por supuesto, un espectacular despliegue de fuegos artificiales sobre la bahía en el Sarasota Bayfront. Una buena manera de disfrutar de los fuegos artificiales es en Marina Jack, donde ofrecen una fiesta y la opción de tomar un crucero turístico para ver el espectáculo desde el agua. Informes: Special New Year’s Eve Celebrations in Sarasota County | Visit Sarasota.