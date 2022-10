Por más tecnología que da paso a atracciones que eran impensables hace una década atrás, no hay niño, de cualquier época, que no caiga rendido ante los encantos de “los caballitos” como muchos le llaman a un carrusel. En Orlando, Florida, hay varios, pero el más nuevo es el The Carousel on The Promenade, en el complejo de entretenimiento Icon Park.

Ubicado en pleno distrito turístico de la International Drive, es considerado una obra maestra artesanal por la talla minuciosa de cada una de sus 30 piezas, que incluyen animales como caballos, renos, conejos y cebras. El carrusel, de 36 pies, cuenta también con dos bancos, que lo hace accesible a visitantes de cualquier edad o con alguna discapacidad.

Fabricado por Chance Rides, una empresa familiar, que en sus 60 años de historia ha construido más de 500 carruseles, como todos, tiene un caballo principal, que según la tradición es el más grande y decorativo. Se trata del Spillman Fairy Horse, llamado así en honor a Herschell Spillman, el artesano que talló el caballo de hadas original en madera a finales de la década de 1890. En esta réplica, se pueden observar las flores ornamentadas, el diseño y el color vivo de la falda de la silla de montar.

Réplica del “The Rose Horse”, tallada por Charles Loof que fue creada para el primer carrusel de Estados Unidos, en Coney Island, en 1876. (Suministrada)

Pero no es solo esa la figura que llama la atención de los visitantes, sino que todas las 30 existentes son réplicas de antiguos carruseles tallados entre fines de 1800 y los inicios de 1900.

Una de ellas es “The Rose Horse”, tallada por Charles Loof, con casi una docena de rosas, que fue creada para el primer carrusel de Estados Unidos, en Coney Island, en 1876. Otra, es una réplica exacta del Sea Dragon, una combinación de dragón y caballito de mar, de la Compañía Philadelphia Toboggan, de la década de 1900, que se encuentra en un carrusel que aún funciona en Denver.

Réplica exacta del Sea Dragon, una combinación de dragón y caballito de mar, de la Compañía Philadelphia Toboggan, de la década de 1900, que está en The Carousel on The Promenade. (Suministrada)

El costo de la atracción es $5 por adulto o niños, pero los adultos pueden ir gratis si acompañan al niño que va pagando. Menores de tres años no pagan.

El Icon Park tiene otras atracciones, incluyendo el Museo de las Ilusiones, el Acuario Sea Life y el Museo de Madame Tussauds, así como varios restaurantes y tiendas. También tienen a The Wheel, la enorme rueda que le da un vistazo de Orlando, desde una altura equivalente a 40 pisos.