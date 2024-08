Cinco rincones imprescindibles en Estambul

Estambul es un lugar donde Oriente y Occidente se encuentran , no solo en el mapa, sino en la vida cotidiana. A medida que navegas por el Bósforo, te das cuenta de que Estambul es más que una ciudad, es un puente entre dos mundos, Asia y Europa. A un lado, los majestuosos palacios otomanos y, al otro, los modernos rascacielos.

Y en medio de todo, estás tú. Rodeado de una sociedad masificada donde prima cada vez más el turismo y que lucha por no caer en los timos de los turcos o en las famosas bromas de los heladeros.

El Gran Bazar

Para aquellos más curiosos, por la noche, las calles que rodean el Bazar se convierten en pasadizos infinitos donde la única luz visible es aquella de los rótulos de las tiendas y tu única compañía serán gatos en busca de comida. Por si no lo sabes, Estambul es la ciudad de los gatos callejeros.

Santa Sofía, la obra maestra del arte bizantino

El problema contemporáneo está relacionado con el elevado flujo de turistas. Se calcula que la Gran Mezquita recibió más de 6.5 millones de visitas en 2022, lo que confirma que el aspecto religioso queda eclipsado por el enfoque turístico. Por lo tanto, se han adoptado medidas para gestionar el elevado número de visitantes: los turistas y no musulmanes no podrán entrar en la planta baja de la mezquita (destinada al rezo) y tendrán que pagar una entrada de 25 euros.

La Mezquita Azul

Crucero por el Bósforo

Si no tienes fobia a los barcos, no dudes en cruzar el Bósforo. Como se ha comentado previamente, Estambul se encuentra entre dos continentes separados por un estrecho llamado Bósforo. También podrás cruzar a través de un puente, pero se recomienda el paseo en ferry público por su precio económico. Simplemente el trayecto merece la pena: vistas panorámicas, atardeceres increíbles y los famosos pescadores furtivos. No sueltes la cámara, será tu mejor compañera.