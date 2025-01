Dos viajes románticos para disfrutar San Valentín en pareja

Durante más de cuatro décadas de mi trabajo como escritora de crónicas de viajes, he tenido la dicha de viajar a una gran variedad de destinos románticos. Entre mis favoritos uno que he visitado más de media docena veces porque siempre que voy me encanta, es la Polinesia Francesa. Sus panoramas de montañas verdes junto a lagunas del color de las cajitas de regalos de la joyería Tiffany’s, sus aguas cristalinas llenas de vida marina, sus especialidades culinarias ricas en pescados, mariscos y frutas, su música y bailes, su gente amistosa hacen de este destino un paraíso exótico para los visitantes –sobre todo los amantes. Yo siempre pienso cuando voy a estas islas que son literalmente el Jardín del Edén de la biblia y si no lo fueron, ciertamente pudieran haberlo sido pues su belleza es tal.