¡Vámonos Orlando! Con esa frase, y luego de múltiples retrasos, Brightline anunció hoy que empezará a ofrecer servicios entre Orlando y el sur de la Florida, a partir del 22 de septiembre.

Brightline ya había estrenado su moderna estación en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), en abril de este año. La estación, de 37,350 pies cuadrados, y adyacente al nuevo Terminal C del MCO, lleva los brillantes colores insignia de Brightline y tendrá diferentes salones para escoger dependiendo del tipo de boletos que compren. Está conectada al estacionamiento del Terminal C, donde hay más de 350 espacios designados para clientes del tren de Brightline. Además, tiene acceso directo, en menos de cinco minutos, a las otras terminales A y B del MCO.

Ese será el punto de partida para los viajeros que salgan de esa ciudad de la Florida Central, y que quieran viajar hacia Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón o West Palm Beach.

PUBLICIDAD

Aunque el servicio era ampliamente esperado por turistas y locales, las tarifas ofrecidas han sorprendieron a muchos residentes de Orlando. El boleto más económico (tarifa Smart), empieza en $79 por una vía, y la tarifa Premium desde $149 por persona, también por una vía. El precio dependerá de la fecha y hora de viaje. La empresa dijo en su anuncio hoy, que esa tarifa será por tiempo limitado, y que el costo para niños será de $39. Los grupos de cuatro personas o más, automáticamente ahorrarán un 25% adicional en tarifas Smart. Además, habrá tarifas fijas para viajeros de negocios y descuentos de 25% para estudiantes.

Interior del tren de Brightline, que hará la ruta Orlando a Miami. (Suministrada/Gregorio Mayí)

Quienes viajen en Smart tendrán incluido WiFi Starlink, múltiples tomas de corriente y USB y alimentos y bebidas disponibles para comprar. Las tarifas Premium han sido descritas por la compañía como una experiencia de primera clase que incluye usar un lounge en la estación del aeropuerto de Orlando, abordaje prioritario, maleta registrada, así como meriendas y bebidas gratis.

“La apertura de Orlando cumple con nuestro modelo de negocio definitivo. Hemos visto un entusiasmo increíble por parte del negocio y las industrias turísticas ansiosas por viajar entre el centro y el sur de Florida”, dijo Patrick Goddard, presidente de Brightline. “A medida que iniciamos el servicio a Orlando para las temporadas altas de vacaciones, animo a todos a consultar los calendarios, haz planes, visita nuestro sitio web o aplicación y reservar un asiento ahora”.

Múltiples viajes diarios

Los trenes, que alcanzarán una velocidad de hasta 125 millas por hora, harán 16 viajes ida y vuelta diariamente entre Orlando y Miami. El recorrido directo durará dos horas y 59 minutos, mientras que el recorrido regular, con paradas en West Palm Beach, Boca Ratón, Ft. Lauderdale y Aventura, durará tres horas y media.

PUBLICIDAD

El primer tren saldrá de Orlando a Miami a las 5:00 a.m., y el último a las 8:50 p.m. Desde Miami, el primero será a las 6:50 a.m. en la semana y a las 5:45 a.m. los fines de semana, con el último viaje saliendo a las 9:45 p.m. todos los días.

Los boletos pueden adquirirse por adelantado en la página web gobrightline.com o directamente en las estaciones del tren.