¡La fantasía -y los fantasmas- hacen acto de presencia en la casa encantada que es Florida cada otoño! Los festejos de Halloween, la fiesta de los espectros y las brujas, comienzan a veces a partir de agosto y septiembre y son superabundantes en octubre en diversos destinos populares del estado. Algunos festejos son familiares y otros son solamente para adultos -¡y adultos intrépidos en algunos casos pues el miedo hace ola por doquier!

Aquí van algunas fiestas que están en el tapete para esta temporada. Como con todo evento especial, las fechas están sujetas a cambios así que es bueno verificarlas antes de planear viajes. Para más información, visite los portales de Internet de cada fiesta.

Cayo Hueso – El último islote de Florida presenta la Fiesta anual de la fantasía (“Fantasy Fest”) del 21 al 30 de octubre. A veces un festival escandaloso, ofrece una variedad de eventos, incluyendo competencias de disfraces extravagantes, paseos, fiestas, una feria callejera, un festival de las Bahamas (“Bahamas Goombay Festival”) y un gran desfile con carrozas y bandas de música. El tema del festival del 2022 es “Clásicos de la cultura y cartones caóticos”. Algunos eventos son gratis; otros son por boleto. Informes: www.fantasyfest.com.

Mickey Not so Scary Halloween Party en noches selectas del 12 de agosto al 31 de octubre. (Foto: Walt Disney World)

Lake Buena Vista – La fiesta de no tanto miedo de Halloween de Mickey (Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party) tiene lugar en el Reino Mágico de Disney World en noches selectas del 12 de agosto al 31 de octubre. Una fiesta familiar por excelencia, las familias pueden venir con disfraces e ir en pos de golosinas en varios puntos del parque por las noches. El Reino Mágico está adornado con calabazas y otros adornos de la época en la sección de la Calle Mayor y alumbramiento especial muestra a fantasmas y otros detalles del tema. El evento, con boleto aparte, también incluye un desfile con personajes de Disney disfrazados (“Boo To You Halloween Parade”), un despliegue de fuegos artificiales, láseres y otros efectos especiales con tema de Halloween, y por supuesto, la Casa Encantada del parque invita a los mortales a entrar si se atreven. Informes: www.disneyworld.com.

Orlando – Las noches de horror de Universal Orlando (“Halloween Horror Nights”) se presentan en fechas selectas del 2 de septiembre al 31 de octubre, y se consideran una de las celebraciones de Halloween más grandes del mundo. El tema de este año es “The Horrors of Blumhouse” (Los Horrores de Blumhouse). Hay 10 casas encantadas para los intrépidos al igual que espectáculos y cinco “zonas de miedo” y experiencias callejeras que asustan a cualquiera. Universal avisa que el evento puede ser demasiado intenso para niños pequeños y no lo recomienda para menores de 13 años. No se permiten disfraces ni máscaras. La entrada es por boleto aparte y hay una variedad de pases y paquetes disponibles. Informes: www.halloweenhorrornights.com.

La fiesta familiar SeaWorld’s Halloween Spooktacular, en Orlando, se presenta los fines de semana desde el 10 de septiembre al 31 de octubre. (Suministrada)

También en Orlando, pero esta una fiesta familiar es SeaWorld’s Halloween Spooktacular que se presenta los fines de semana desde septiembre 10 al 31 de octubre. El evento tiene temática de una fantasía del mar y los chicos pueden ir en pos de golosinas entre sirenas, pulpos, brujas del mar y otros personajes. Los niños se pueden disfrazar y bailar con una bruja del hielo, personajes de peces y más. La fiesta está incluida en la entrada al parque. Informes: www.seaworldorlando.com. Y SeaWorld Orlando también presenta “Howl-O-Scream Orlando 2022″ en noches selectas del 9 de septiembre al 31 de octubre. El evento, que se originó en el parque hermano de SeaWorld Orlando, Busch Gardens Tampa Bay, vino a SeaWorld Orlando el año pasado y regresa en 2022 con casas encantadas, zonas de miedo y espectáculos en vivo. Es intenso y para intrépidos. Informes: www.HowlOScream.com.

Disney Cruise Line presenta “Halloween en alta mar” en travesías en septiembre y octubre. (Suministrada)

Tampa – Durante noches selectas este otoño, del 9 de septiembre al 31 de octubre, Busch Gardens Tampa Bay presenta “Howl-O-Scream” con sorpresas y terrores atormentadores en los 300 acres del parque. Una fiesta para adultos que no le tienen miedo a nada, ofrece cientos de criaturas y espectros por las calles, casas encantadas, zonas de miedo y espectáculos siniestros al igual que montañas rusas en la oscuridad de la noche. Hay una variedad de boletos y de ofertas disponibles. No se permiten disfraces. “Howl-O-Scream” es para adultos ya que el evento es intenso. Informes: www.HowlOScream.com.

Winter Haven – El ladrillito o golosina (“Brick-or-Treat”) en LEGOLAND Florida es un evento familiar de Halloween que se ofrece el 24 y 25 de septiembre y cada sábado y domingo en octubre. La fiesta ofrece golosinas, actividades de LEGO, decoración del tema y otras actividades y entretenimiento con tema de Halloween. Los festejos están incluídos en la entrada regular al parque. Informes: www.legoland.com.

Halloween en el mar desde la Florida – Si prefiere disfrutar de los festejos de Halloween en el mar, la Disney Cruise Line presenta “Halloween en alta mar” en travesías en septiembre y octubre. Los cruceros, incluyendo barcos que zarpan desde Miami y Cape Cañaveral, tendrán fiestas con tema de Halloween, entretenimiento, actividades y decoración en tema incluyendo un “árbol calabaza” (“The Pumpkin Tree”) que se transforma como por arte de magia durante la travesía. Informes: www.disneycruise.com.