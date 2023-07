Fue el mayor puerto del mundo en el siglo XIX, la época dorada el Imperio Británico. En el siglo XX los Beatles se convirtieron en sus mejores embajadores. Liverpool, la segunda ciudad británica, arrancó el siglo XXI con una transformación radical recuperando amplios espacios del frente marítimo para el turismo y sus habitantes.

Su capitalidad Cultural de Europa en 2008 fue el pistoletazo de partida para convertirla en el segundo destino turístico de la Reino Unido. Aquí te dejo 10 recomendaciones para descubrir la capital musical del Reino Unido:

Ciudad portuaria y mercantil

Situado a orillas del río Mersey, el puerto convirtió a Liverpool en la segunda ciudad más importante del Imperio Británico. Por sus muelles, los de mayor actividad del mundo en el siglo XIX, entraron algodón, tabaco, frutas, café y té, pero también nuevas gentes convirtiéndolo en la primera ciudad europea con comunidades negras y chinas asentadas.

Aun hoy su zona portuaria se prolonga por más 10 kilómetros. Pero es el área cercana al corazón de la ciudad, en torno el llamado Pier Head, la que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2004 (www.liverpoolworldheritage.com). El reconocimiento le fue retirado en 2021 por las nuevas modernas construcciones que se han levantado en esta zona. A pesar de ello, la zona se conserva como el mejor ejemplo de puerto comercial y marítimo de un Reino Unido en el que no se ponía el sol. Y los nuevos museos, restaurantes y atracciones lo han vuelto a convertir en un espacio lleno de vida tras décadas en la que perdió su brillo. Un excelente punto de partida para comenzar a descubrir la ciudad.

Antiguo autobús en Liverpool que hoy día funciona como restaurante. (Igor Galo)

El Royal Liver Building y las “tres gracias” de Liverpool

Estos edificios fueron, y aun son, los que definen el “skyline” de la ciudad. Levantados a principios del siglo XX con influencia de la arquitectura neoyorquina de la época, el Royal Liver Building se puede visitar mediante un tour guiado para profundizar en la historia del monumento y de la ciudad. Ofrece unas vistas inmejorables de toda la ciudad y sus alrededores desde la torre del reloj. Una opción perfecta para hacerse una primera idea de la geografía de Liverpool a vista de pájaro. Las visitas son en inglés, pero existe una audioguía en castellano. En el aledaño edificio Cunard, sede durante años de una de las principales compañías navieras del mundo, se ubica el British Music Experience, una atracción turística sobre la influencia de la música popular británica del siglo XX desde Adele hasta David Bowie pasando por las Spice Girls (britishmusicexperience.com/).

Centro histórico de la ciudad de Liverpool. (Igor Galo)

Albert Dock: Tate Gallery y gastronomía

Alberto Docks es la joya de la corona del renovado puerto liverpudiano. Estos diez complejos de almacenes fueron en su día los primeros del mundo con una tecnología que permitía trasladar, mediante poleas, la carga desde los almacenes directamente a los barcos. Y fueron también los primeros resistentes al fuego.

Después de un siglo XX en lo que llegaron a estar de peligro, su rehabilitación permitió que la ciudad volviese a mirar al río. En la actualidad es la segunda zona turísticas más visitadas de las islas británica. Alberga restaurantes, bares de copas con actualizaciones musicales, tiendas, atracciones turísticas, aunque quizás su mayor reclamo sea la Tate Gallery de arte contemporáneo. La sede del centro de arte contemporáneo en Liverpool fue la segunda en abrirse tras la de Londres (www.tate.org.uk/visit/tate-liverpool).

El Tate Gallery de arte contemporáneo es la segunda sede en abrirse tras la de Londres. (Igor Galo)

Museo de Liverpool

Entre las tres gracias y el Albert Dock se encuentra el Museum of Liverpool. Un edificio radicalmente moderno que, sin embargo, conjuga perfectamente con la zona. Inaugurado en 2008, es de acceso gratuito y su exposición permanente ofrece un repaso por la historia de la ciudad de forma muy amena. Especialmente atractivo para viajeros en familia.

Todos los museos nacionales de Liverpool son gratuitos y la mayor parte se encuentra en el centro de la ciudad o la zona portuaria, lo que permite desplazarse de uno a otro caminando. Muy cerca, a 500 metros, se encuentra el Maritime Museum también muy recomendable con exposiciones temáticas que van desde el funcionamiento de las aduanas, hasta la historia del Lusitania y la relación del Titanic con la ciudad (www.liverpoolmuseums.org.uk).

En autobús o en barco: descubriendo la ciudad

Una de las grandes ventajas de la ciudad inglesa para el viajero es que su centro histórico es compacto, en gran parte peatonalizado, y se puede recorrer caminando de forma agradable. Pero quienes deseen conocer la ciudad de forma más cómoda una opción el River Explorer (www.merseyferries.co.uk), un tour comentado en barco por el río Mersey. Además, dos empresas ofrecen servicio de bus turístico: el City Explorer y el City Sighseeting que funcionan con la modalidad “hop on hop off” que permite bajarse en un parada para explorar la zona y volver a montarse en el bus durante 24 horas. La Liverpool Pass (liverpoolpass.co.uk) ofrece entradas combinadas para estos tours junto con entradas a otras atracciones.

Beatles, los cuatro fabulosos

Una de las opciones incluida en la Liverpool Pass es The Beatle Story, una atracción turística ubicada en un sótano de Albert Dock que hace un recorrido por la historia de los cuatro fabulosos de Liverpool. Hay disponible audioguía en castellano. Como es de esperar, no es la única opción que tienen los fans de los Beatles en la ciudad. El Magical Mistery Tour recorre la ciudad en autobús siguiendo los pasos del famoso grupo para descubrir los rincones inspiraron sus canciones y donde vivieron sus integrantes. Termina en The Cavern Club, donde dieron 300 conciertos en los comienzos de su carrera. Aunque el club original fue derrumbado en 1981, se conservaron 15,000 ladrillos con los que se reconstruyó el actual.

Una de las opciones incluida en la Liverpool Pass es The Beatle Story, una atracción turística ubicada en un sótano de Albert Dock. (Igor Galo)

Pero los Beatles son omnipresentes en Liverpool. En Mathew Street, una de las calle más animadas y musicales de la ciudad, se encuentra también el Liverpool Beatles Museum (https://liverpoolbeatlesmuseum.com).

Música en directo, cervezas y gin tonics

La escena musical de Liverpool va más allá de los Beatles y the Mathew Street. Los músicos callejeros tocan a diario en el corazón de la ciudad formado por la calle peatonales Paradise, Lord, Church y Whitechappel. Y se cuentan por decenas los bares y locales con música en directo como el St. Pepper, también en la misma calle Mathew. O el Albert Scholss y otros locales en la animada Bold Street. Las propuestas cambian cada semana, pero la revista “Time Out” calcula en unos 60 los locales con música en directo de grupos pop, rock, reggae o música británica (https://www.timeout.com/liverpool).

Es una actividad muy recomendada para conocer el espíritu de esta ciudad con 70,000 estudiantes, donde con frecuencia la música está muy relacionada con la cultura de la cerveza y las cervecerías artesanas. Algunos productores de cerveza locales son Love Lane Brewery, Carnival Brewing Company o Azvex Brewer. Quienes prefieran la ginebra, Liverpool Gin Destillery, ubicada en Castle Street junto al ayuntamiento, elabora la suya propia y ofrece catas y cursos sobre la esta bebida genuinamente “british”. (https://liverpoolgindistillery.com)

Barrio Chino y Baltic Distric

Los fines de semana, una alternativa es ir al nuevo barrio de Baltic Distric. Denominado así por ser la antigua zona de residencia de la comunidad escandinava en la ciudad, este distrito de almacenes portuarios está viviendo una rápida transformación. Los antiguos galpones se están convirtiendo en galerías de arte urbano, ropa, diseño, cervecerías y restaurantes. El epicentro de la zona es la Cains Brewery Village, un antiguo edificio industrial reconvertido ahora restaurantes y bares musicales. A su lado se sitúa el Baltic Market, cita de hípsters y estudiantes, con gran actividad los fines de semana. En la zona se encuentran también el club “Camp and Furnace” y el local “The Botanical Garden”, dos lugares de moda.

Fútbol

Parte de la identidad local pasa por el fútbol. Los forofos del balompié deben visitar el estado Anfield, sede el Liverpool Football Club. Se puede visitar tanto el museo del equipo como realizar una visita guiada por el estadio, aunque la tienda de souvenir es sin duda el espacio más visitado de todos. (www.liverpoolfc.com/stadium-tours/tours). El estadio histórico del Everton, Goodison Park, también se puede visitar en recorridos guiado. (www.evertonfc.com/tickets/stadium-tours).

La ciudad compite, dentro de la candidatura del Reino Unido e Irlanda, por organizar el Eurocopa de 2028. Otra opción muy popular, tradicional y divertida entre locales y visitantes es disfrutar de los partidos en alguno de los muchos pubs que proyectan los partidos en sus pantallas gigantes, y descubrir así con los aficionados locales el ambiente que se genera.