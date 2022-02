Después de convertirse en abogado, y tras años de trabajo, Nathan Sawaya se dio cuenta que el pasar horas en salas de reuniones, no era para él. Por eso, decidió hacer un cambio arriesgado y dedicarse a algo que lo apasionaba, el arte. Para plasmar su creatividad empezó a usar bloques de Lego, y lo hizo con tal dedicación y maestría que con el paso de los años, el autor, orador y artista contemporáneo, se ha convertido en un referente mundial de lo que puede hacerse con estos bloques, que muestra en la exhibición “The Art of the Brick”.

La historia del artista norteamericano, es lo primero que se encuentra en las salas que exponen sus más de 70 esculturas en bloques, en la exhibición que se ha presentado por años a nivel mundial. La encontramos por casualidad, en un recorrido por las calles de San Francisco, California, cerca de Union Square, donde se presenta desde el 12 de febrero. Viene precedida de una fama bien ganada, que la hecho ser considerada como “Una de las exposiciones que hay que ver”, según CNN.

El artista, que usó más de un millón de piezas de Lego en esas creaciones, presenta en un video parte de su historia, donde dice que cuando decidió estudiar en la universidad, lo que lo hacía feliz era sentarse en el piso a crear sus obras. “Todo empezó con un ladrillo”, dijo en el video.

PUBLICIDAD

La primera en esta exhibición, “Persona en un parque”, está hecha con 21,504 piezas de Lego, y tiene detrás un dibujo del Golden Gate Bridge, símbolo de San Francisco. En todas las obras se puede leer la cantidad de bloques que se usaron y una breve explicación en inglés y español.

Sawaya recrea tanto famosas obras de arte del mundo como creaciones propias. Entre las primeras, está la Mona Lisa, la pintura de Leonardo Da Vinci, que es una de las más famosas del arte occidental, gracias, entre otras cosas a sus ojos, que parecen seguir al espectador. Al construir esta obra en Lego, Sawaya quiso capturar su mirada, en un resultado que cataloga de sorprendente porque transmite el sentido de la pintura original.

También presenta su interpretación de “Crepúsculo en Venecia”, de Claude Monet, en la que se enfocó en la belleza de los colores de la puesta del sol mezclando bloques de diferentes colores, destacando la precisión con la que su obra retrata el esplendor del crepúsculo.

Una sala que llama la atención es la dedicada a esculturas famosas, como la Venus de Milo, un trabajo que le tomó más de 100 horas y 18,483 piezas. De esa destaca que la parte más difícil fue lograr los distintos pliegues y arrugas del ropaje de la escultura.

También está la escultura de David, de Miguel Ángel, de la que quiso capturar la posición de confianza y tensión del cuerpo de la escultura original, y para la que utilizó 16,349 piezas.

PUBLICIDAD

Pero no todas son interpretaciones históricas. Incluye además situaciones y accesorios cotidianos y coloridos como la muy bien lograda “Crayons”, con la que destaca la importancia de crear un mundo como el que queremos ver, y otras en las que captura emociones y reacciones humanas, como “Despair”, mostrando cómo los niños tratan de taparse los ojos con las manos, cuando no quieren ver el mundo alrededor de ellos, “un truco que a veces usamos cuando crecemos también”, dice la explicación.

“Tyrannosaurus Rex”, de 20 pies de altura en la exhibición de Lego. (ELNUEVODIA.COM)

Las obras, que también incluyen un “Tyrannosaurus Rex”, de 20 pies, un auto retrato y “Traje Rojo”, denotan las destrezas artísticas de Sawaya. Unas lucen más simples, mientras otras son muy elaboradas, pero todas denotan un trabajo complicado y detallado. Para apreciarlas, hay que detenerse en cada una, observarlas, y entender el mensaje que lleva el autor.

La exhibición itinerante, que se presenta hasta el 30 de mayo en 1 Grant Ave, en un edificio histórico que rememora el Panteón romano, es considerada la más grande hecha en Legos a nivel mundial. Sin duda, impresiona y pone a pensar en todo lo que unos bloques de colores pueden crear y transmitir en manos de un artista, pero además reta la imaginación, que es parte de lo que su autor declara en el vídeo inicial, especialmente en obras como “Decisions”. Esta, casi al final de la exhibición, se realizó con 112,306 piezas, y tiene esculturas flotantes, destacando las consecuencias de las decisiones, y la importancia de la esperanza, después de la oscuridad.

PUBLICIDAD

Con su trabajo, Sawaya, que también ha escrito libros sobre su arte con Legos, pretende convencer al espectador de que el arte no es opcional, que es necesario para comprender al mundo y que hace mejores y más felices seres humanos.