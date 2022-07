Si planificas un viaje a un destino doméstico o internacional en compañía de tu mascota, es importante la planificación y la organización con tiempo para tener una experiencia placentera y segura para todos. Para ello, debes conocer los requisitos que son necesarios para llegar a ese destino y para regresar a su lugar de origen.

Antes de reservar el boleto, debes conocer el país, los tiempos de viaje, el clima, si el destino es amigable para visitar con la mascota y las restricciones de movilidad, entre otros factores. Otros datos que debes considerar incluyen la fecha que saldrá la mascota de los Estados Unidos, si va a viajar sola como cargamento o con una persona en la cabina del avión.

“Es importante orientarse sobre las políticas y regulaciones de la aerolínea para el transporte de mascotas como; tipo de animal, tarifas, edad, tamaño y peso, las especificaciones del tamaño de jaula o maleta para transportar a la mascota, y espacios donde pueden viajar dentro del avión. Estas políticas pueden variar por aerolínea”, explica en un comunicado de prensa el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR).

De hecho, CMVPR indica que existen restricciones adicionales impuestas por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) en la importación de perros a Estados Unidos para evitar que se continue propagando el virus de la rabia. Sobre 100 países son considerados de alto riesgo de rabia canina. Puedes encontrar el listado en https://www.cdc.gov/importation/esp/animal-importation/high-risk.html

“Si viajas con un perro de servicio, recuerda notificar al reservar su vuelo y a su llegada al aeropuerto para que así la aerolínea pueda brindar la mejor ubicación posible a la mascota en el abordaje. Debes llevar el documento que acredite que el perro es de servicio. En la mayoría de los casos, se les permite viajar en cualquier lugar del avión excepto en las salidas de emergencia y deberá portar collar y correa o arnés en todo momento”, informa el CMVPR.

Otras recomendaciones que se deben considerar son:

1. Coordina con tiempo la cita con el médico veterinario de la mascota para determinar los requisitos del país al que vas a viajar, incluyendo las vacunas, los análisis y/o tratamientos necesarios.

2. Les recomendamos crear un calendario para asegurarse de cumplir con todos los requisitos en los periodos de tiempo establecidos para vacunas, análisis y tratamientos, permisos de importación u otra aprobación previa al viaje.

3. Hay países que requieren una certificación de salud de la mascota emitida por un médico veterinario con sello o estampilla del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (Animal and Plant Health Inspection Service). Asegúrese de que el médico veterinario que emite este documento está acreditado por U.S. Department of Agriculture (USDA).

4. Oriéntate sobre todos los documentos que también se le requerirán en hoteles, puntos de aduana o inmigración, entre otros lugares. Se recomienda mantener copias digitales.

5. Averigua si el destino a visitar exige que la mascota tenga microchip.

6. Antes de hacer reservaciones en hoteles, es importante conocer si la hospedería es amigable para mascotas, sus servicios y restricciones.

7. Prepara un equipaje para la mascota que incluya agua y comida para el trayecto, correa o arnés, toallitas húmedas para mascotas, alguna frisa y otros artículos que entiendas son necesarios.

8. La jaula o maleta de la mascota debe ser ventilada, a prueba de filtraciones, de acuerdo con su tamaño y peso, y con espacio para ponerse de pie y moverse. Este artículo está sujeto a ser inspeccionado por las autoridades de seguridad del aeropuerto.

9. Se recomienda consultar con el médico veterinario si la mascota es muy nerviosa o ansiosa sobre qué puede hacer para que se sienta más relajada a la hora de viajar, la alimentación previa al abordaje de un avión y cómo manejar lo de hacer sus necesidades, entre otros.

También debes tener en cuenta que, al momento de pasar por el Control de Seguridad (TSA), se le pedirá al dueño que sostenga a su mascota y pase por el detector de metales, mientras que la jaula o maleta se escanea con los rayos x. Si esto no es posible, se puede realizar una inspección visual y física por uno de los agentes de seguridad.

“Es importante que tener claras las regulaciones de la aerolínea y las de TSA, porque pueden variar y sin el certificado de salud puede perder su vuelo”, advierte el CMVPR.

Para más información, puedes llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al (787) 520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR. También puedes visitar el portal https://www.aphis.usda.gov/. El teléfono de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es 1-866-289-9673.