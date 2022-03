Sarasota, una bella ciudad floridana -quizás menos conocida por estar ubicada en la costa oeste de la península-, a una hora por auto de Tampa (a 60 millas), es sin embargo un tesoro para los viajeros pues combina cultura con encantos naturales. Estas cualidades atraen a 2.7 millones de visitantes anualmente, según el Buró de Convenciones y Visitantes de Sarasota.

Aquí, en una escapada de wikén o en una estadía más larga, el viajero encuentra playas de arena fina y tan blanca como la altea (muchos insisten, con razón en mi opinión, que las playas de la costa oeste de Florida son mejores que las más frecuentadas de la costa este). Otros encantos de Sarasota incluyen museos y centros de entretenimiento de clase mundial, magníficos distritos comerciales, excelentes restaurantes y divertidas atracciones para toda la familia.

Después de recrearte con los panoramas de la ciudad con sus modernos edificios y la pintoresca Bahía de Sarasota, seis imperdibles reclaman tu atención:

El Ringling Art Museum

El Ringling Art Museum

Sarasota y sus alrededores, conocida como “la costa cultural” cuenta con sus propias compañías de ballet y ópera y más de 7,000 asientos para presentaciones de obras de teatro, conciertos y otros eventos, al igual que una variedad de museos. Entre estos, el Ringling Art Museum, una institución de clase mundial incluye un museo de arte y uno del circo (el nombre Ringling es sinónimo del circo y también lo es Sarasota desde que John Ringling estableció la sede de invierno de su circo en Sarasota en la década de 1920 y Cesar B. DeMille filmó “The Greatest Show On Earth” en la ciudad en los 1950). Se presentan actos de circo y hay muestras sobre la historia de este entretenimiento. La entrada a los terrenos, con bellos jardines, es gratuita siempre y a los museos es gratis los lunes.

Venice Beach y las playas

Sarasota cuenta con 35 millas de costas y seis islas barreras, así que hay playas hasta para hacer dulce. Las playas de Sarasota y sus alrededores, como Siesta Key y Longboat Key, con frecuencia aparecen en listas de las mejores playas de Florida –Siesta Key fue seleccionada recientemente como la sexta mejor de la península por US Travel News y Planetware.com la incluyó en su lista de mejores playas, al igual que la revista Travel & Leisure que puso a Sarasota en su listado de las mejores 10 ciudades playeras. Otra extremadamente popular playa es Venice Beach, llamada “la Capital del Diente de Tiburón,” por las cantidades de dientes negros foxilizados de tiburones que se encuentran desperdigados por sus arenas.

Mote Marine Aquarium

Un excelente acuario, Mote Marine cuenta con un hábitat para tiburones de 135,000 galones de agua. Otras áreas de interés especial incluyen acuarios con tortugas marinas, rayas y manatíes. Mote Marine también ofrece cinco experiencias de realidad virtual incluyendo nadar con ballenas.

Sarasota Jungle Gardens

Sarasota Jungle Gardens

Una de las más antiguas atracciones de Florida, establecida en 1939, Sarasota Jungle Gardens es ideal para familias y amantes de la naturaleza con cocodrilos y otros reptiles y aves amaestradas que presentan espectáculos. Una atracción muy popular es el “Famingo Petting Zoo” donde los visitantes se pueden acercar y dar de comer a preciosos flamencos.

Selby Botanical Gardens

Cuenta con 45 acres de jardines en dos localidades en Sarasota, Selby Botanical Gardens es un oasis en la ciudad para los amantes de las plantas y árboles. Entre los puntos sobresalientes aquí se encuentran un jardín de epifitas, un estanque con peces koi, una arboleda de banianos y un paseo marítimo bordeado de manglares.

St. Armands Circle

Uno de los distritos comerciales más populares de Sarasota, St. Armands Circle, cuenta con una gran variedad de tiendas, galerías de arte, y restaurantes y el “Círcle Ring of Fame” que rinde tributo a grandes actos del circo. El restaurante Columbia es el sitio ideal para disfrutar de especialidades de la cocina cubana y sangría.

