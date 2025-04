Así es el parque Epic Universe ¡Le dimos el primer vistazo! 

Mientras unos nos asombrábamos como niños pequeños lanzando suspiros por la impresión en cada rincón, otros no podían contener lágrimas de la emoción genuina por ver hecho realidad algo de lo que se había estado escribiendo por muchos años. Esas fueron algunas de las reacciones al entrar al parque Universal Epic Universe, en Orlando, Florida, y lo que vimos no dejó lugar a dudas. ¡Las expectativas se superaron y por mucho!

El parque, el cuarto de Universal Orlando Resort, y el estreno más esperado en décadas en la Florida, se nos presentó así tal cual, como lo habíamos visto en sus diseños, imágenes artísticas y simbología, de la que poco a poco nos habían adelantado detalles. Pero verlo en vivo, supuso una experiencia impresionante, que no dejó a nadie indiferente.

De Viaje estuvo en un exclusivo grupo de medios a los que se ofreció el adelanto, que empezó al traspasar Chronos, el portal que es como la llave de entrada para todo el parque y sus cinco mundos temáticos. Al pasarlo, pondrá un pie de inmediato en el Celestial Park, el primero de los mundos.

Allí se encuentra su gran ícono, la montaña rusa de Stardust Racers. Es intensa, de doble rieles, con fuertes lanzamientos y una velocidad de hasta 62 millas por hora. ¿Lo peor o lo mejor? Depende de cuánto le gusten estas atracciones de pura adrenalina, porque es una de las más extensas y altas, con una altura de 133 pies y más de 5,000 pies de rieles. ¡Es larga de verdad! Pero si esa no es para usted, o para sus niños, encontrará un divertido Constellation Carrousel, un tierno carrusel con energía cósmica.

Muy cerca también está How to Train Your Dragon - Isle the Berk. Las dos impresionantes estatuas vikingas, de 40 pies de altura y de azul brillante, están justo al pasar el portal de ese mundo vikingo, que como todo el parque, está lleno de color y alucinantes estímulos visuales. Este mundo fue una de las grandes sorpresas, por sus grandes atracciones, como Dragon Racer’s Rally y la Hiccup’s Wing Gliders.

En la primera, aunque puede modificar la intensidad de los giros de acuerdo a lo que desee, tenga cuidado, podría estar dando vueltas y vueltas si no los maneja bien. La segunda es una montaña rusa familiar que alcanza hasta 45 millas por hora. Ambas con la temática de dragones que vuelan por los cielos.

Pero la sorpresa más impactante resultó el show de The Untrainable Dragon. En un teatro bajo techo, Universal creó un espectáculo donde Hiccup vuela sobre los presentes, combinando tecnología, un libreto de película y unos visuales impresionantes. ¡Es como estar en las películas mientras ve a Hiccup, Toothless, Gobber y Astrid,

Otro de los mundos es The Wizarding World of Harry Potter – The Ministry of Magic, uno que merece un aplauso sonoro. Aquí están dos de las cosas que más darán de que hablar en este parque: Harry Potter and the Battle of the Ministry, considerada por todos los visitantes, la mejor atracción que han visto en un parque temático, y su impresionante fila.

Entrada a The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic (Suministrada)

La atracción, en principio intimida, pero no es tan intensa como parece. De hecho, no tiene giros súbitos ni caídas estrepitosas, pero el nivel de detalle que utilizan y la tecnología, le hará sentir que se mezcla entre los personajes, y que estos lo acompañan en su vehículo.

El otro tema es la fila, la más extensa que hemos visto, pero que es una atracción en sí misma. Al entrar por un túnel se pasa por el Metro Floo a través del Metro de París, para llegar al Ministerio de Magia Británico. Tras un efecto de humo, se abre paso a un inmenso salón, donde se supone que se hará el juicio de Dolores Umbridge. Es impresionante no solo la atención al detalle, sino también el tamaño gigante que ocupa y los diferentes salones, que incluyen la oficina de Dolores. Hágase un favor y véala, aunque no suba a la atracción.

En ese mundo temático querrá también detenerse a cada minuto para descubrir todos los rincones de París en los 1920 y su distrito de Montmartre. Los edificios son un lujo a la vista, querrá retratarlos todos, los cafés parisinos tan auténticos que creerá que está en la Ciudad Luz, y por supuesto, no se puede ir sin usar su varita de Harry Potter, que podrá “activar” en diferentes lugares, para poder hacer magia.

En Dark Universe, que se desarrolla en la villa de Darkmoor, entrará en el lado oscuro de Universal, que ha sabido catapultar la fama de sus películas de misterio, creando todo un mundo temático, con cadáveres colgando, catacumbas y hasta la enorme mansión de Frankenstein, donde podrá ver al famoso monstruo y a Victoria Frankestein, la tataranieta, haciendo sus experimentos. A ellos los encontrará justo antes de entrar a Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, una atracción oscura, emocionante e intensa, tipo simulador, que muchos comparan con la de Harry Potter and the Forbidden Journey, en el Castillo de Hogwarts del parque de Islands of Adventure.

Entrada a la atracción de la mansión de Frankestein. (Suministrada)

Sin embargo, esta, aunque tiene figuras de monstruos como Frankestein y el Hombre Lobo, entre otras, es menos intensa, las inclinaciones del carrito no son tan fuertes y no sentirá que tiene un techo sobre su cabeza. Para esta, debe guardar sus carteras o bultos en lockers que están dentro de la atracción.

Pero también está la Curse of the Werewolfs, una montaña rusa que se sale de lo clásico porque sus vehículos son giratorios, así que no es apta para quienes se mareen fácilmente. Las vueltas rápidas y consecutivas le podrían hacer pasar un mal rato.

Zona interactiva en Super Nintendo World en Mario Land. (Suministrada)

Nuestra última parada fue en el esperado Super Nintendo World, pero fue último por detalles de logística del tour, porque en realidad está muy cerca de Chronos, es decir de la entrada. Para llegar a él, lo hicimos pasando por tubos verdes mientras subíamos las escaleras eléctricas, y al terminarlas se abrió de un pincelazo el colorido mundo de Mario, Luigi y la Princesa Peach, entre otros personajes queridos por varias generaciones familiares.

Monedas por doquier, bloques de colores y la oportunidad de usar su Power Up Band, (una pulsera), hace disfrutar como chiquillos a los visitantes de cualquier edad. El mundo tiene además dos grandes atracciones, en la Super Mario Land y el Donkey Kong Country. Subido en su vehículo, el visitante pensará que está en medio del juego de Mario Kart, esta vez con realidad aumentada usando unos goggles, mientras va presionando el botón en el guía y coleccionando accesorios en el Mario Kart: Bowser’s Challenge, buscando ganar la copa dorada. La otra atracción es la intensa Mine-Cart Madness, en Donkey Kong, que aunque parece inofensiva y corta, resulta una de las más divertidas y moviditas del parque, cuando el carrito salta sobre los rieles.

Esto fue solo un vistazo, ofrecido en un tour VIP a grupos muy pequeños, por lo que tuvimos la oportunidad de ver los cinco mundos y subir a algunas de sus atracciones. Pero el parque amerita al menos dos días para visitarlo y disfrutar de todo lo que ofrece, que además de las atracciones, incluyen otros shows, tiendas y restaurantes con comida temática.