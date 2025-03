Verano 2025 en Disney: nuevas ofertas en boletos, paquetes y estrenos

Nuevos espectáculos y desfile nocturno

Los que sí tienen fecha son sus dos nuevos espectáculos, The Little Mermaid – A Musical Adventure y Disney Villains: Unfairly Ever After. Ambos se estrenarán el 27 de mayo en el parque de Hollywood Studios.

El espectáculo de The Little Mermaid, está inspirado en el clásico animado de Disney, pero llega reimaginado, recreando el anhelo de Ariel por explorar más allá del océano. Se ofrecerá en el teatro del Animation Courtyard, donde antes se ofrecía “Voyage of the Little Mermaid”, que llevaba unos años cerrada.