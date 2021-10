Para celebrar en grande su 50 Aniversario, Walt Disney World, en Orlando, prometió muchas sorpresas, y estas ya empezaron. El pasado 1 de octubre, Magic Kingdom, abierto ese día, en 1971, estuvo de cumpleaños, y aunque ya han anunciado algunas de sus actividades especiales, las buenas nuevas para todos su parques, no terminan.

En una reunión con la prensa, previa al aniversario, que se ha dado cita para cubrir el gran evento, Disney confirmó una de las noticias más esperadas. El “primer viaje”, es decir la apertura del Star Wars Galactic Starcruiser, será el 1 de marzo de 2022. Esto es mucho más que un hotel, porque será toda una experiencia exclusiva de dos noches, para los visitantes.

“Esos dos días sabemos que los visitantes estarán inmersos en la temática de Star Wars, ya que serán parte de una historia de la saga, que incluirá desde alojamiento tipo cabinas, hasta restaurantes, comidas especiales y sobre todo, vistas al espacio”, dijo a El Nuevo Día, Ann Morrow Johnson, productora ejecutiva y directora creativa de Star Wars Galactic Starcruiser. El segundo día será dedicado a visitar el planeta Batuu, que está en Star Wars: Galaxy’s Edge, en Hollywood Studios, dijo Johnson, quien destacó que en ese viaje por las galaxias también irán numerosos personajes.

Morrow recomendó, además, que si los visitantes quieren tener otras experiencias en los parques de Disney, reserven antes o después en otros de los hoteles de Disney, pues por esas dos noches solo disfrutarán de la temática de Star Wars. Las reservaciones estarán disponibles desde el 28 de octubre de este año.

Como parte de 'Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind', los visitantes caminarán por el Xandarian Galaxarium dentro del pabellón Wonders of Xandar en Epcot. (Disney/Marvel)

Galaxy of the Guardians Cosmic Rewind

También la empresa confirmó que abrirá Galaxy of the Guardians Cosmic Rewind en el 2022, aunque no especificó la fecha. La montaña rusa, que estará en el parque de Epcot, será la más grande del mundo techada, está basada en una aventura que comienza en el Galaxarium, una exhibición similar a un planetario que explora las similitudes y misterios sobre la formación de la galaxia de la Tierra y Xandar.

Alex Wright, director creativo de Disney Imagineering, dijo que los visitantes aprenderán más acerca de los tesoros que comparte Xandar, hasta el momento en que lleguen los Guardianes de la Galaxia y los visitantes salen en una persecución intergaláctica a través del espacio y tiempo.

“Esto es completamente nuevo, es una omnicoaster, con una tecnología programable, nunca antes usada en las atracciones nuestra en Disney. Este proyecto representó uno de los más grandes retos en cuanto a atracciones en la empresa y un gran trabajo de ingeniería”, dijo el Imagineer.

Imagen conceptual de lo que será "Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind"que abrirá en 2022 en Epcot. (Disney/Marvel)

Wright destacó que los vehículos girarán 360 grados, y que la atracción, aunque será intensa, se considera familiar. “Pero puedo describirla como una entre el medio de El Tren Minero de los Siete Enanitos, en Magic Kingdom y Aerosmith, de Hollywood Studios, pero no será tan intensa como esta última, dijo el Imagineer, aunque tendrá el primer lanzamiento en reversa de una montaña rusa de Disney.

Otras novedades

Como parte de las novedades, también anunciaron las primeras MagicBand+ interactivas, que parecerán casi cobrar vida, cuando los usarios entren a los parques, y que incluso permitirán interactuar con las estatuas dorados colocadas en los parques como parte de la celebración de aniversario.

Las MagicBand + debutarán en 2022 en Walt Disney World Resort, un dispositivo portátil de próxima generación. (Disney)

“La celebración más mágica de la tierra” incluye a todos los parques de Disney. En Epcot ya se estrenó el espectáculo nocturno Harmonious, con 15 canciones de Disney cantadas por artistas famosos, incluyendo a nuestro Luis Fonsi, y la cantante y compositora mexicana Joy. Desde el 1 de octubre este espectáculo se presentará todas las noches, así como “Disney Enchantment”, un espectáculo de proyecciones, láser y fuegos artificiales que por primera vez se extenderá por las fachadas de los edificios de Main Street hacia el Castillo de Cinderella.

La celebración durará 18 meses. Para ir a los parques de Disney todavía se requiere reservación, además del boleto de admisión.