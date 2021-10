La alegría y orgullo eran notorias en el rostro de Luis Fonsi cuando recibió algunos medios hispanos, de manera individual, en el Hotel Contemporáneo, de Walt Disney World, en Florida. El artista boricua hizo historia al convertirse en el primer latino en ser parte de “Harmonious”, un espectáculo permanente en el complejo de entretenimiento Epcot. Allí se escucha su voz cantando “Recuérdame” (”Remember Me”), de la película “Coco” de Disney Pixar, junto a la compositora y cantante mexicana Joy Huerta, a quien Fonsi escogió como su compañera.

Al día siguiente del preestreno del ‘show’, que vio junto a su esposa, la modelo Agueda López, y sus hijos Mikaela y Rocco, el boricua dijo a El Nuevo Día que estaba feliz de haberlo visto por primera vez, y que hacía más de un año que estaba trabajando en el proyecto, luego de haber recibido la llamada para invitarlo a participar.

“Lo más que me gusta del ‘show’ es que mezcla cultura e idiomas. Hay más de 12 idiomas y yo estoy cantando en español y en inglés, representando a los latinos. Me enorgullece mucho y es un esopectáculo que nos saca ese niño que todos llevamos dentro”, dijo el artista, quien invitó a que todos vayan a verlo y destacó que el “show” estará por largo tiempo en Epcot.

PUBLICIDAD

Fonsi también habló con entusiasmo del colorido y el ritmo que le imprimen con su participación a “Harmonious”, y que hace que la gente baile y se mueva al ritmo de la música. Y eso fue una meta lograda porque desde esa primera presentación, la vibra musical contagiosa, el ritmo y la alegría no pasó desapercibida entre todos los presentes, no solo latinos.

Con esto coincide Katrina Mena Rick, productora creativa de Disney Live Entertainment, quien trabajó en el proyecto, y dijo además que este espectáculo, que sustituye al muy popular “Illuminations: Reflections on Earth”, presenta la diversidad cultural con un alto nivel de respeto.

En este espectáculo, estrenado oficialmente el 1 de octubre, como parte de la gran celebración del 50 Aniversario de Disney en Orlando, se trabajó por varios años y es uno de los más grandes y extensos creados para Disney. Incluye 15 canciones inspiradoras de Disney, plataformas flotantes, efectos de luces y una colosal pared de agua de cinco pisos de altura, mezclados con los infaltables fuegos artificiales.

Es una oda a la diversidad y a la música como lenguaje universal, y cuenta con la participación de más de 240 connotados cantantes, músicos y creativos de más de 40 países.

“Harmonious”, que se presenta en la laguna central de Epcot, empieza con un popurrí de “How Far I’ll Go” de “Moana” y “Go the Distance” de “Hercules” interpretada por el finalista de “American Idol”, tres veces nominado al Grammy, Danny Gokey, junto con los vocalistas Elisha Garrett y Ninet Tayeb. Entre otras canciones presentadas, están las de películas como “Mulan”, “The Princess and the Frog” y “Aladdin”.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntamos sobre si con este proyecto esperaba inspirar también a sus hijos, Fonsi dijo que todos los días espera darles una enseñanza de amor y de humildad, “pero con esto espero que sepan que papá trabaja por y para ellos y que vean que trato de llevar mi bandera, mi cultura y mi idoma lo más alto posible”.