Las promesas de Walt Disney se siguen haciendo realidad. “Epcot siempre estará en transformación”, dijo una vez el genio creativo, sobre ese parque, y así ha sido. La prueba es que aun en tiempos de pandemia su muy anunciada transformación ha continuado y hoy, Walt Disney World brindó una actualización de cómo va esta, que es la mayor transformación de uno de sus parques en su historia.

Cuando terminen todos los trabajos (no hay fecha exacta todavía de cuándo será), se dividirá en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery. En cada uno de ellos habrá atracciones y experiencias nuevas.

La entrada del parque se transformará, así como los accesos a la emblemática atracción "Spaceship Earth". (David Roark)

Esta semana, durante la presentación en la Expo virtual de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA), Josh D’Amaro, Chairman de los Parques de Disney, Experiencias y Productos, compartió datos sobre algunos de estos cambios, mientras mencionó otros que se estarán haciendo en los parques alrededor del mundo.

En Epcot, el World Showcase, (así se llama ahora el área dedicada a los pabellones), seguirá siendo una celebración a la cultura, gastronomía, arquitectura y tradiciones del mundo y ya hay algunas novedades estrenadas, como la película “Canada Far and Wide in Circle-Vision 360”, en el pabellón de Canadá, con impresionantes visuales de ese país. Pero algo bien esperado es la nueva atracción del pabellón de Francia, Remy’s Ratatouille Adventure, donde los visitantes se encogerán al tamaño del Chef Remy y correrán a través del restaurante de Gusteau en una aventura salvaje que estrenará en primavera de 2021. Se ha dicho que esta atracción será muy similar a la que hay en Disneyland de París.

Además estrenarán La Crêperie de Paris, con servicio a la carta y servicio rápido, en un menú creado por el famoso chef Jérôme Bocuse.

También se espera con mucha expectativa “Harmonious”, el espectáculo nocturno que sustituirá de manera permanente a Illuminations, Reflections of Earth, y que será uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque Disney. Este show nocturno es una celebración al impacto e inspiración de la música en personas alrededor del mundo, y contará con canciones, piezas flotantes y efectos especiales de fuegos artificiales y láser. Sin embargo, también se adelantó que también habrá actividades durante el día.

El World Celebration, por su parte, será el área donde está la entrada, en la que ya se nota parte de la transformación, y donde habrá una fuente con tres pilares en la base de la atracción Spaceship Earth, que simboliza la unión del pasado, el presente y el futuro de Epcot,

En el área habrá una especie de jardín encantado, habrá tiendas, restaurantes y un área para celebrar eventos.

Disney Imagineers, como se les conoce a los profesionales detrás del desarrollo de los parques, inspeccionan parte del equipo de "Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind". (David Roark)

Los amantes de la naturaleza, se sentirán felices de saber que el pabellón de The Land, continuará allí en el área de Word Nature, donde también continuará la atracción Seas with Nemo & Friends. Pero como novedad, tendrán a Journey of Water, Inspired by Moana, la primera experiencia en un parque de Disney inspirada en esta película. Allí, a través del agua, que mostrará su personalidad propia, los visitantes aprenderán a proteger el ciclo natural del agua.

La cuarta sección del parque, World Discovery, representará la unión de la ciencia, tecnología y aventuras intergalácticas. Es allí donde estará la montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en una exhibición similar a un planetario, que explora las similitudes y misterios sobre la formación de la galaxia de la Tierra y Xandar. Según la historia, los visitantes serán invitados a aprender más acerca de los tesoros que comparte Xandar, hasta el momento en que lleguen los Guardianes de la Galaxia y se generen aventuras por todo el cosmos. Como novedad además, tendrán una montaña rusa que gira 360 grados para enfocar a los visitantes en la acción, incluido el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa de Disney.

En el área de Mission: SPACE estará el nuevo restaurante Space 220, que promete un panorama celestial de una estación espacial, y vistas diurnas y nocturnas de la Tierra desde 220 millas de altura, cuando los aborden un elevador especial para viajar a la Centauri Space Station, hogar de una experiencia gastronómica que Disney describió como increíble.

Esta transformación de Epcot se está realizando por fases y para la mayoría de estrenos, todavía no se ha dado fecha específica.