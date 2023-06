Si te gustó la nueva película “The Little Mermaid”, de Walt Disney Animation Studios y tienes planes de visitar los parques de Walt Disney World, en Orlando, podrás tener un encuentro cercano con Ariel.

El personaje principal de la película “The Little Mermaid”, ya debutó en el parque de Hollywood Studios. Ariel espera a los visitantes en un escenario temático donde firmará autógrafos y se retratará con ellos, en un lugar donde estarán varias escenas de la nueva película.

Ariel saluda a los visitantes cerca de la playa del castillo del Príncipe Eric, en una hermosa terraza con vistas al mar, pero mientras se hace la fila para llegar hasta ella, se pueden ver varios accesorios de la película, piezas de arte y varias ilustraciones que siguen el viaje de Ariel hacia la tierra, lo que hará más entretenida la espera.

En Orlando esa no es la única manera de celebrar el lanzamiento de “The Little Mermaid”. Otras opciones son mercancía temática y una fotografía animada tomada con un fotógrafo del PhotoPass, en Magic Kingdom, cerca del castillo del Príncipe Eric. También algunos postres y bebidas como Bubbles at Sea, un té verde dulce, con jugo de limón, piña y guayaba, en varios lugares de Disney Springs, y en The Ganachery, con The Little Mermaid Sea Salt, una paleta con caramelo y chocolate.

Ariel, personaje de la película “The Little Mermaid”, comenzó a saludar a los visitantes de los parques de atracción Disney’s Hollywood Studios, en Walt Disney World Resort en Florida, y en Disneyland Park, en Disneyland Resort en California. (Abigail Nilsson)

No solo en Orlando Disney está celebrando su nueva versión de “The Little Mermaid”, sino que en los parques de Disneyland, de California y París, tiene actividades, eventos especiales, comida y mercancía con el tema. La película puede verse también en los barcos de Disney Cruise Line.

La nueva versión de “Little Mermaid”, protagonizada por Halle Bailey y estrenada durante el fin de semana del Día de la Recordación, es la tercera película más taquillera en la historia de los estrenos de esa temporada, una que marca oficialmente el inicio de las vacaciones de verano en Estados Unidos.