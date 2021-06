Las dificultades encontradas en el camino se llevan mejor cuando personas especiales inspiran y hacen la carga más ligera. Todos conocemos a algunos de esos héroes, muchas veces no reconocidos, que hacen la diferencia, y ahora Disney Parks Experiences and Products, quiere no solo identificarlos, sino también premiarlos. Por eso lanzó el concurso Disney Magic Makers, a nivel de todo el país, para recompensar a aquellos que hacen magia, y apoyan, consuelan o alegran la vida de quienes le rodean.

El concurso funciona por nominaciones, y permite que cualquier persona mayor de 18 años, pueda nominar hasta un máximo de cinco “creadores de magia” e incluso pueden auto nominarse, si entiende que cumple con los méritos para ser reconocido. Para esto debe indicar por qué lo inspira y compartir el impacto positivo que esa persona ha tenido en otros, y se promueve que se comparta estas nominaciones en las redes sociales. Los nominados deben tener 13 años o más.

Josh D’Amaro, presidente de Disney Parks Experiences and Products, dijo que todos en Disney han sido inspirados por los innumerables actos de buena voluntad realizados a través de todo el país, durante la pandemia. “Estos creadores de magia y sus historias nos han transformado como nunca imaginamos. Por eso estamos tan orgullosos de honrar a aquellos que diariamente continúan haciendo la magia realidad”.

50 de los nominados, que mejor representen a los Disney Magic Maker, ganarán un viaje a Walt Disney World y podrán unirse a “The World’s Most Magical Celebration”, la gran celebración del 50 aniversario de Disney en Orlando, que empieza el 1 de octubre. Además ganarán una suscripción de un año a Disney+, si son elegibles.

Las reglas del concurso, que aplica a Estados Unidos y Puerto Rico, indican que un Magic Maker puede ser desde un artista de 13 años que crea hermosas obras de arte con tiza en la acera, hasta la voluntaria que se esfuerza incansablemente por hacer sueños realidad.

“Los Disney Magic Makers personifican la pasión de Disney por hacer del mundo un lugar mejor. Estamos buscando buenos ejemplos de maneras en que una persona brinda alegría a aquellos a su alrededor al mejorar su comunidad, escuela, lugar de trabajo, organización sin fines de lucro y más”, dijeron en la página web creada para el concurso.

Los ganadores serán escogidos por un panel de jueces y recibirán un viaje de cinco días y cuatro noches, para quien gane más tres personas adicionales, para Walt Disney World, en Orlando, con boletos aéreos incluidos.

El concurso estará vigente hasta el 1 de octubre y es para individuos y no para negocios. Si se quiere nominar a un grupo o a una pareja, tendría que hacerse nominaciones individuales. Igualmente se destacó que se permiten nominaciones de miembros de la familia.

Disney también indicó que donará $400,000 entre cuatro organizaciones sin fines de lucro, que demostraron resiliencia durante la pandemia del COVID-19: Make-A-Wish, Starlight Children’s Foundation, Boys & Girls Clubs of America y The Nature Conservancy.

Las reglas, restricciones y toda la información del concurso están en español en https://disneymagicmakers.com/espanol.html.