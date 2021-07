Sí habrá actividades especiales de Navidad en Walt Disney World de Orlando, Florida. La empresa anunció ayer que tendrá sus eventos de la temporada festiva, que incluyen el nuevo “Disney Very Merriest After Hours”, una actividad exclusiva, en Magic Kingdom, que será nocturna y requiere boleto separado.

El anuncio confirma que aunque las cosas están volviendo a la normalidad luego de la pandemia, todavía queda un camino por recorrer. La buena noticia es que a diferencia de 2020, cuando no se hicieron actividades especiales en grande, al menos este año sí habrá, aunque todavía con algunas diferencias y faltando algunos elementos populares de años anteriores.

El “Disney Very Merriest After Hours” empezará el 8 de noviembre y se hará en noches selectas hasta el 21 de diciembre. Para eso se venderán boletos limitados, que se pondrán a la venta desde agosto. La actividad se hará en lugar del muy popular “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, una fiesta nocturna que ya es tradición, a la que acuden miles de personas de todo el mundo, y la que tiene un espectacular desfile de Navidad.

Disney no dijo qué pasará con el desfile, pero no está incluido en el anuncio, y hasta el momento no se están realizando en ninguno de sus parques, con excepción de los “mini desfiles” o apariciones al azar de personajes no anunciados en el programa del día.

Durante la temporada navideña el edificio del Hollywood Tower Hotel en el Disney’s Hollywood Studios será encendido con reflectores de imágenes.

Lo que sí estará en la fiesta especial, que durará cuatro horas, es el “Minnie’s Wonderful Christmastime Fireworks”, un espectacular despliegue de fuegos artificiales que estrenaron en el 2019 y gustó mucho. Además habrá música y decoración navideña así como dulces para los asistentes. Este tipo de eventos tiene la ventaja de ofrecer experiencias que no se encuentran en el programa regular y sobre todo, que el tiempo de espera en las atracciones es mucho menor al regular, por lo tanto los visitantes pueden disfrutar de una mayor cantidad de atracciones (las disponibles son más de 20) mientras participan de la fiesta.

Los que no van a esta actividad especial, de todas maneras disfrutarán de un Magic Kingdom hermosamente decorado, con múltiples áreas perfectas para foto, y comidas y bebida de la temporada. Además en este año, en que estarán celebrando por 18 meses su 50 Aniversario, con “La celebración más mágica del mundo” habrá proyecciones festivas especiales en el Castillo de Cenicienta, alternando periódicamente con la transformación del castillo en un “Símbolo de Magia”.

En Animal Kingdom el colorido del Tree of Life se transformará con una iluminación. (David Roark, photographer)

En todos los parques de Disney habrá eventos y decoración propios de la Navidad. En Hollywood Studios, se iluminará nuevamente el edificio de la Torre del Terror, para convertirse en la “Hollywood Holiday Tower”, con proyecciones desde el anochecer que lo convierten en escenas icónicas de Arendelle nevado, un pan de jengibre de los Muppets, un hotel de juguete de Toy Story y un pueblo ‘dickensiano’ inspirado en “Mickey’s Christmas Carol”. También estará Santa Clós en una caravana por Hollywood Boulevard, y habrá comida temática de Minnie Mouse, en el restaurante Hollywood & Vine.

En Animal Kingdom el colorido del Tree of Life se transformará con una iluminación y los personajes de Disney navegarán con temática de la temporada por el Discovery River, mientras que en Epcot regresará el Epcot International Festival of the Holidays, del 26 de noviembre al 30 de diciembre. Como en años anteriores, habrá representación de la cocina navideña de varios países del mundo, y presentaciones del grupo a capella Voices of Liberty. Este año, al menos hasta el momento, no se presentará el popular Candelight Processional, con historias y villancicos de Navidad narrados por artistas de renombre, y con una orquesta sinfónica, un evento que no se ha podido presentar desde el 2019.

Durante la Navidad, Disney Springs en el Walt Disney World Resort, en Orlando, se transformará con la gran cantidad de decoración dedicada a la temporada. (Matt Stroshane, photographer)

Disney Springs, también tendrá su celebración, incluyendo el Disney Springs Christmas Tree Stroll, con árboles decorados con temáticas de Disney, una “nevada mágica” sorpresiva, y el Jock Lindsey’s Holiday Bar, que transformará este bar con decoración y menú festivo. Para no perderse también será la decoración de los hoteles, que son un tema de conversación en sí mismos, por lo suntuosa y bien elaborada decoración navideña. Algunos de sus restaurantes tendrán menús de Navidad.

Para visitar los parques de Walt Disney World, todavía se requiere reservación, además del boleto de entrada.