Ya están las calabazas y guirnaldas anaranjadas en Magic Kindom de Disney. En ese parque de Walt Disney World, en Orlando, Florida, esos adornos en su Main Street, su calle principal, muestran que el otoño se adelanta mágicamente, y no solo eso, significa que ya empezó su acostumbrada fiesta de Hallowen, la “Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party”.

Este año, el evento empezó tempranito, el 12 de agosto y dura hasta el 31 de octubre y regresó completo, con elementos que se habían echado de menos en los años limitados por la pandemia.

“Volvieron los tan esperados fuegos artificiales especiales, exclusivos del evento, los ‘Disney’s Not-So-Spooky Spectacular’”, donde incluso se puede ver a Jack Skellington y ciertos elementos inspirados en “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”, así como los encuentros con los personajes, vestidos con sus atuendos de Halloween.

Walt Disney World (Gregorio Mayí/ Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Además tenemos varias fiestas para bailar con los personajes como los de “Monsters, Inc.”, el show “Hocus Pocus Villain Spelltacular”, los encuentros con personajes con sus atuendos de Halloween y el desfile “Mickey’s Boo to You Halloween Parade”, indicó Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World. En el desfile no falta el Jinete sin Cabeza, el popular personaje que está al frente de las carrozas y que siempre sorprende.

PUBLICIDAD

Mercancía temática y comida especial

La fiesta también es una oportunidad para comprar mercancía temática y comida especial de la temporada. Este año hay una gran cantidad de artículos nuevos, muchos de ellos exclusivos. Nicolás, del área de Mercancía de Disney, explicó que hay accesorios con las Sanderson, las hermanas brujas de “Hocus Pocus”, en vasos, peluches y cazuelas, disponibles en algunas de las tiendas, como Emporium, en Magic Kingdom. También hay artículos para la casa, ropa, y comida.

Walt Disney World (Suministrada)

Hay accesorios y ropa disponibles online en ShopDisney.com, entre ella, disfraces para niños con necesidades especiales, para hacer más fácil el cambio de ropa. De estos, traen nuevos diseños cada año, y tienen de Cenicienta y The Mandalorian de “Star Wars”, entre otros.

La comida incluye algunos platillos y bebidas curiosas, como lo que parece ser una mazorca de maíz, pero es en realidad el “Almond Sweet Corn Cake”, (bizcocho de almendra); el M&M’S Peanut Butter Churro, (de mantequilla de maní) y un “Grave Digger Shake”, una batida con coco y matcha servido con un tope de crema batida y una “lápida de chocolate”.

Tan pronto entran al parque, los visitantes, además de su brazalete de acceso a la fiesta, reciben una bolsa para su “trick or treat”, este año, con un detalle alegórico a la celebración del 50 aniversario de los parques de Walt Disney World. Con ella pueden recoger una generosa cantidad de dulces, en diferentes estaciones distribuidas por el parque. A la salida del parque, reciben otro obsequio, un afiche conmemorativo de la fiesta de Halloween, con el logo del 50 aniversario.

PUBLICIDAD

Walt Disney World (Gregorio Mayí/ Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Aunque se permite ir disfrazado, siempre cumpliendo con el código para disfraces de Disney, que no permite a los adultos ir con la cara cubierta, entre otros requisitos, este año vimos menos familias con disfraces. Un elemento que nos indicaron algunos visitantes, como la familia Brizuela, residente de Orlando, es que era muy temprano en el año para los disfraces, y con el calor tan agobiante de Orlando, esperan volver a inicios de octubre, con sus atuendos de los “Incredibles”, “aunque signifique gastar doble”.

La “Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party” se realiza de 7:00 p.m. a 12:00 de la medianoche, en noches selectas, en que también la mayoría de las atracciones están abiertas. Quienes tienen boleto especial para la fiesta, pueden entrar al parque desde las 4:00 p.m. (el de entrada regular a Magic Kingdom no es válido para esta fiesta). Este año, los precios van desde $109 hasta $179 más impuestos, por adultos, y $99 hasta $169 para niños entre tres a nueve años (varían por fecha de visita). Fines de semana y días cercanos a Halloween son más costosos.

Walt Disney World (Gregorio Mayí/ Especial GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Para asegurarse ir el día que prefiera, debe reservar, pues este evento es uno muy popular para las familias enteras que acuden de todas partes a disfrutarlo. Ya varias de las noches de agosto están completamente vendidas y las de octubre son las más populares.