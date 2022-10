Cuando de celebrar el terror se trata, nada como las Halloween Horror Nights (HHN) de Universal Orlando Resort, este año en su edición número 31. Y es que Universal Studios, el parque donde se celebran, se transforma desde entrada la tarde hasta la madrugada, en laberintos terroríficos con un ambiente intenso y espeluznante que, efectivamente da miedo. Como cada año, el evento trajo novedades, entre ellas el Chupacabras y una casa inspirada en el cantante The Weeknd, que han causado curiosidad entre los miles de asistentes que ya se han dado cita.

La Fiesta del Chupacabras fue anunciada a solo días de estrenarse estas noches de terror que, en Universal, crearon como un pincelazo a las tradiciones y leyendas latinas. Ramón Paradoa, quien este año es uno de los dos asistentes creativos trabajando en la coordinación y operación del evento, dijo que esta es un leyenda que querían hacer hace tiempo.

“Manuel Cordero, el director creativo, es puertorriqueño y quiso llevar elementos de nosotros los hispanos en una de las casas y así nació la idea de la Fiesta del Chupacabras, una fiesta anual que se hace en un pequeño pueblo latinoamericano para rendir homenaje a la legendaria criatura”, dijo Paradoa, nacido en Florida, de padres cubanos. Allí, entre los residentes, hay fabricantes de máscaras y en la historia invitan a los turistas a alimentar al chupacabras para evitar ser devorados por este.

Cada año, el evento trae novedades, como la casa inspirada en el cantante The Weeknd, que han causado curiosidad entre los miles de asistentes que ya se han dado cita. (ROBERTO GONZALEZ)

Paradoa destacó que, aunque la casa no cuenta específicamente la historia del Chupacabras boricua, reúne elementos de muchos países latinos, que tienen este monstruo, peludo y de colmillos afilados. Este aparece en diferentes rincones de la casa, donde también se identifican otros elementos, como gallos, juegos de dominó, una plaza de pueblo, una lechería, la carnicería y de fondo, música predominantemente de salsa. Además, muchos animales degollados y sangre por todos lados. Todos los actores son bilingües y hablan español.

“Quisimos hacer un diseño original, reuniendo todos los elementos que vemos en muchos pueblos nuestros, para que se sintiera real y auténtico”, dijo, quien empezó en Universal Orlando trabajando como “scareactor”, o actor de zonas de miedo en las HHN. “Siempre supe que iba a trabajar aquí y lo logré. Estoy viviendo mi sueño y soy, con orgullo, el primer latino que es asistente del director de show. Con esto también espero abrir puertas para que vengan otras historias latinas”, dijo.

Otra de las novedades es "Dead Man’s Pier: Winter’s Wake", una de las más impresionantes de las Halloween Horror Night. (OCTAVIAN CANTELLI)

Pero, así como este año tiene novedades, que incluyen entre otras la casa The Weeknd, After Hours Nightmare, que captura la esencia de ese artista de una manera muy visual, y Dead Man’s Pier: Winter’s Wake (una de las más impresionantes), no podían dejarse elementos icónicos y siempre favoritos de los amantes del Halloween clásico, por lo que no falta Michael Myers, en la casa de Halloween.

Lleno total

Estas HHN han estado prácticamente vendidas en todas sus noches (selectas, hasta el 31 de octubre). El evento completo está muy bien logrado, con una atención superior a los detalles, cinco zonas de miedo alrededor del parque, que no dejan escapatoria y las impresionantes 10 casas de miedo, cada una diferente. Además, hay comida “tenebrosa”, especialmente creada para la ocasión y una tienda oficial y muy popular, el Tribute Store, con gran cantidad de accesorios clásicos y artículos de colección.

El evento completo cuenta con cinco zonas de miedo alrededor del parque, que no dejan escapatoria. (Suministrada)

Por eso, más allá de comprar su boleto por adelantado, (que se debe hacer porque se llenan con anticipación), es esencial planificar la visita. Un Halloween Horror Nights Express Pass permitirá no perderse ninguna casa, (costo adicional al boleto y varía dependiendo de la fecha visitada). Hay incluso una opción más exclusiva, guiada y narrada, en un “R.I.P.Tour”.

Si va con el boleto regular, lo mejor es seleccionar previamente las casas que quiere ir y lo que siempre se recomienda al visitar los parques: vaya directo a las que están ubicadas en la parte más lejana de la entrada. Escoger cuatro o cinco casas imperdibles le ayudará a aprovechar su visita, y le dará tiempo a disfrutar de otras actividades, como los dos shows que están fantásticos, divertirse o asustarse, pasando por las zonas de terror.

Además, le tomará tiempo recorrer los kioscos de comida (también hay bebidas especiales), las tiendas, incluyendo la Tribute Store, así como disfrutar de las atracciones regulares, la mayoría abiertas, si su tiempo lo permite.

Ideal es seguir las recomendaciones de Paradoa, quien también dijo que lo mejor es tratar de ir durante los días de semana y hospedarse en uno de los hoteles del resort, donde tienen otros beneficios al comprar una oferta con entrada de las HHN y admisión por una puerta exclusiva.