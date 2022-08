Ya todo está listo y el susto garantizado. Las Halloween Horror Nights de Universal Studios empezarán el 2 de septiembre, y el complejo entretenimiento anunció las seis nuevas casas embrujadas originales que incluirán en la oferta más terrorífica de Halloween en Orlando. Curiosamente, una de las casas es la “Fiesta de Chupacabras”.

El secreto estaba muy bien guardado y aunque faltan solo unos días para la apertura de este evento, Universal no ha dado muchos detalles de esta casa, aunque sí confirmó que será en español.

En comunicación escrita, la empresa dijo que las montañas de América Latina están llenas de muchas tradiciones maravillosas. “En un pequeño pueblo, rinden homenaje a la criatura legendaria Chupacabras con una fiesta anual. En ‘Fiesta de Chupacabras’, hay más en la leyenda de lo que parece. Y en este colorido pueblo, las calles están llenas de sangre de los visitantes”, explica el documento. La descripción oficial de la casa destaca que en la “Fiesta de Chupacabras”, los visitantes tendrán que huir o convertirse en presa de una criatura real llena de dientes, que es el Chupacabras. Pendientes a De Viaje para más detalles.

Esta no es la primera casa del terror de Universal inspirada en leyendas latinas, ya que en el 2013 habían tenido “La Casa de la Llorona”, recordando a la leyenda mexicana del mismo nombre.

Más casas de terror

Las otras casas originales anunciadas junto a “La Fiesta de Chupacabras” son “Spirits of the Coven”, representando un bar clandestino de la década de 1920. Cuando los visitantes entren al supuesto bar, se encontrarán con que ellos son el ingrediente principal de una poción de brujas.

Si le teme a las arañas, cucarachas, moscas y abejas, sentirá toda la fobia que estos animales grotescos le producen cuando entre a “Bugs: Eaten Alive”, porque el lugar estará infestado de ellos.

Aunque cuando ingresa a estos laberintos de terror le parecerá que todo es monstruoso, y saldrá atormentado de cada uno de ellos, garantizado, cuando vaya a la próxima, “Hellblock Horror”, le parecerá que no sobrevivirá los los horribles monstruos que cumplen condena.

Halloween Horror Nights

Algo parecido le sucederá cuando visita los “Descendants of Destruction”, donde se topará con mutantes sedienteos de sangre que viven en un sistema post apocalíptico, y en lo que parece que es un tranquilo pueblo costero, cuando entre a “Dead Man’s Pier: Winter’s Wake”, donde podría quedar atrapado en una tormenta invernal en ese pueblo, que está gobernado por un pescador muerto.

Con el anuncio de esas seis casas, se completan las 10 que estarán este año, que incluyen “The Weeknd: After Hours Nightmare”, con la colaboración por primera vez del artista The Weeknd, que inspiró una casa del terror sin precedente, basada en su álbum “After Hours”. “Con los espeluznantes sonidos de “After Hours” resonando a lo largo de la experiencia, los visitantes se adentrarán en una pesadilla viviente surrealista llena de personajes y temas grotescos inspirados en la música y los cortometrajes de The Weeknd, mientras son acechados por maníacos vendados, espantosas criaturas parecidas a sapos y otros horrores abismales de la mente del artista. Es un lugar del cual puede que uno nunca escape”, dijo la empresa en su descripción. También estarán las de “Halloween”, “Universal Monsters: Legends Collide” y “The Horrors of Blumhouse”.

“The Horrors of Blumhouse,” es una nueva casa inspirada en las producciones "The Black Phone" de Blumhouse. (Suministrada)

Distintas zonas

Además habrá cinco zonas de miedo distribuidas en las calles del parque, donde encontrará desde calabazas monstruosas que sentirán que le persiguen hasta espantapájaros, un aterrador desfile de Halloween de la década de 1950 y un cementerio de espanto.

Quienes se hospedan en los hoteles de Universal tendrán experiencias adicionales exclusivas, en algunos de los hoteles, como el “Universal Monster Gallery of Legends”, en el Hotel Cabana Bay Beach Resort, para tomarse fotos con el trío de monstruos clásicos de Universal, incluyendo Drácula. Esto adicional a los beneficios de los paquetes de estadía y boletos, que tienen entrada especial al evento, que usualmente cuenta con un lleno total.

Para los fans que quieran llevarse un recuerdo del terror, en la Tienda Tributo de Halloween Horror Nights, encontrarán una colección de artículos inspirados en las casas del evento este año.

El evento, que celebra sus 31 años en este 2022, se hace en noches selectas, y requiere boleto especial, con precios que varían según la fecha, y empiezan en $73.99 si se compran online por adelantado.