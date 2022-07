En el kiosco de España, Jorge y María Martínez, preguntaban a uno de los empleados, por qué estaban puestos todos esos kioscos de comida alrededor del parque. Cuando le dijeron que el Epcot International Food & Wine Festival había dado comienzo el jueves, 14 de julio, no podían creerlo. ¿No se supone que es un festival de otoño, preguntaron?

Esta pareja boricua, que visitaban Walt Disney World por tercera ocasión luego de la pandemia, tenía razón en sorprenderse. Este festival, aunque siempre empieza antes de otoño, se asocia con esa temporada, y este año empezó bastante temprano, en pleno verano.

La yuca, con aioli de ajo y cilantro, muy solicitada en los restaurantes de la ciudad, incluyendo no latinos, debutó en el kiosco “Basket Fries”. (Harrison Cooney)

Para muchos visitantes de estos días, encontrarse con el evento representó una sorpresa agradable y sabrosa, que da oportunidad de probar platos de diferentes partes del mundo, y disfrutar de Epcot, el parque de Disney que está tan renovado, que hasta quienes lo visitamos frecuentemente, encontramos sorpresas.

Los “kioscos” son en realidad más de 25 Mercados Globales, que ofrecen bebidas y una variedad de sabores clásicos de seis continentes y lugares como India, Brasil, España, Los Alpes, Canadá, Grecia, Francia y Alemania, entre otros; un verdadero tour gastronómico sin tener que salir de ese parque de Walt Disney World.

Como siempre, está el regreso de platillos favoritos, de esos que vamos buscando año tras año, pero una tercera parte de los ofrecimientos son nuevos. Uno de la que más llama la atención de los primeros visitantes, es la yuca frita, con aioli de ajo y cilantro ($5.50). Este producto hispano, que es muy solicitado en los restaurantes de la ciudad, incluyendo no latinos, debutó en el kiosco “Basket Fries”, donde además sirven papas fritas con vinagre y sal, papas fritas con aoli ahumado y tocineta, y “sweet potatoes”, con nueces, marsmallows y caramelo de whisky. Tienen un “Fry Flight” por $7.50, una buena opción para probar los tres tipos de papitas, aunque nuestra favorita fue la yuca frita.

Flight de cerveza y de cidra con alitas con ajo y queso parmesano. (Suministrada)

Nuevo también en el “Hops & Barley”, es el “Chesapeake Crab Slider”, con remolacha cajún, además de un bizcocho de zanahoria, recién horneado, con frosting de queso crema. Otro plato nuevo y ganador, es la combinación con queso suizo y peras en vino Riesling, coronado con higos horneados en vino rojo, nueces y miel, ($5.50), ofrecido en “Los Alpes”.

Los Mercados Globales son al aire libre, pero hay una buena opción techada, que sirve como pausa refrescante, especialmente en medio del intenso calor o las tormentas veraniegas de las tardes de Orlando. Es el “Brew-Wing”, con variedad de cervezas y cidra, y “flights”, con un trío de ambas bebidas ($10). Para comer tienen alitas en salsa de queso parmesano y ajo, o picantes con salsa de chili y papaya, entre otras. Por $7.50, es una porción abundante, que se puede compartir.

Un tip del ahorro, es que si quiere degustar bebidas, como cervezas y cidras, compre la versión pequeña, de seis onzas, ($5) y no las grandes, así puede probar varias.

Entre los eventos y actividades especiales, está comprar cinco platos del menú a base de quesos de Emile’s Fromage Montage, y ponchar el pasaporte del festival en cada una de las localidades, para recibir una sorpresa, o seguir los rastros de Remy por el parque y marcar en un mapa, que puede comprar en el parque, dónde están las estatuas escondidas hasta completar la Remy’s Ratatouille Hide & Squeak, para recibir otra sorpresa.

Para el infaltable souvenir, las opciones son variadas, así que lleve presupuesto adicional. No hay manera de escaparse a la compra de algunos vasos, copas, artículos para la cocina, o ropa, sombreros y orejas de Mickey exclusivas del evento.

El festival, que dura 129 días, terminará el 19 de noviembre, justo a las puertas de las festividades navideñas, haciendo de Epcot ahora un parque que tiene prácticamente festivales uno tras otro, todo el año. Empezando por el Festival de las Artes, en enero, luego el Festival de Flores y Jardines, el Food and Wine y culminando con el Festival of the Holidays, en Navidad.

Si va

- Los parques de Disney continúan requiriendo reservación, además del boleto de entrada, una medida implementada en la pandemia.

- Hay muchas actividades incluídas en el boleto de admisión, como las de niños, y los conciertos “Eat to the Beat”, con artistas conocidos, como Kenny G, Boyz II Men y Sheila E., que se presentan de viernes a lunes. Haga fila con tiempo o compre un paquete de cena y show con entrada preferencial.

- Como siempre, una tarjeta de regalo, le ayudará a controlar su gasto, y están disponible desde $15. Puede ir poniendo más dinero si desea. En promedio, probar varios platos y un par de cocteles o bebidas, le costará entre $60 a $75 por persona, adicional al precio de entrada, dependiendo de su selección.

- Los precios de las bebidas y comidas varían, entre $5 y $9 en promedio. Este año, notoriamente, las porciones son más grandes, perfectas para compartir.