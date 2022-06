Pregúntale a cualquier viajero y te dirá que los momentos para disfrutar de comidas locales resultan ser unos de los más memorables en los viajes. ¿A quién se le puede olvidar haber disfrutado de una pizza napolitana acabada de salir del horno en Nápoles, Italia; tacos y enchiladas en México; sushi y tempura en Japón; un asado en Argentina o una cerveza bien fría en Alemania?

Cada año Florida ofrece un menú variado de festivales culinarios que sirven tapas y platillos de seis continentes para que el visitante disfrute de cocina internacional sin salir de la península. Así que cuando al viajero se le abre el apetito después de explorar los puntos de interés, parques temáticos y atracciones de Florida, ¡Hay donde comer sabroso y con sabor internacional!

Entre los festivales culinarios principales anuales en Florida se encuentra uno de los más grandes de Estados Unidos y posiblemente, del mundo: el Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot presentado por Corkcicle en Orlando. Este festival sirve gustazos desde el 14 de julio hasta el 19 de noviembre. Una serie de Mercados Internacionales ofrecerá los sabores de tapas y platillos de las especialidades culinarias de naciones en seis continentes al igual que vinos, cervezas y otras bebidas internacionales. La serie de conciertos gratis, “Eat to the Beat!” (Come al son!) se presenta en el America Gardens Theatre en el pabellón de los Estados Unidos del parque. Entre los artistas anunciados para presentarse este año se encuentran Air Supply, Los Amigos Invisibles y Boyz II Men.

Durante el festival, los asistentes pasean por la Vitrina de las Naciones de Epcot probando tapas en más de 20 mercados internacionales. El festival ofrece eventos especiales con la participación de chefs de renombre, demostraciones culinarias, seminarios, y degustaciones de comidas y bebidas. Entre las culinarias representadas se encuentran especialidades latinas, japonesas (incluyendo sushi), africanas (incluyendo platillos de Marruecos), norteamericanas, asiáticas (incluyendo platillos chinos), europeas (incluyendo delicias francesas, inglesas, alemanas, italianas, griegas, irlandesas, y noruegas). ¡Se me está haciendo la boca agua ya!

Algunos de los eventos del festival están incluidos en el boleto de entrada al parque; otros tienen boleto aparte. El costo de las tapas en los mercados internacionales generalmente es de $5 a $9. Informes: EPCOT International Food & Wine Festival | Walt Disney World Resort (go.com).

Otro festival culinario muy popular en Orlando es el evento anual, Clásico de Comida y Vino del Walt Disney Swan & Dolphin (Walt Disney World Swan & Dolphin Food & Wine Classic), que regresa este año a este resort de la cadena Marriott el 11 y 12 de noviembre. Los festejos incluyen una fiesta callejera, degustaciones, áreas temáticas y seminarios sobre comidas, incluyendo elaboración de pasta, y bebidas incluyendo vinos italianos. Informes: www.FoodandWineClassic.com.

Otros destinos populares en Florida, además de Orlando, que ofrecen festivales culinarios pautados para los próximos meses incluyen los siguientes. Como en el caso de todo evento especial, las fechas están sujetas a cambios, por lo tanto, es recomendable verificarlas antes de planear viajes.

Fort Lauderdale – Dine Out Fort Lauderdale (Come afuera, Fort Lauderdale) ofrece comidas de por lo menos tres platillos for $35 o $45 en una variedad de los mejores restaurantes de la ciudad incluyendo sabores internacionales en Café Ibiza durante agosto y septiembre. Informes: Dine Out Lauderdale | Restaurant Months (visitlauderdale.com).

Palm Beach y alrededores – El Mes del Restaurante ofrece menús especiales a precio fijo en una variedad de restaurantes en Palm Beach y ciudades vecinas durante todo el mes de agosto. Entre los restaurantes que participan se encuentra Galley en el West Palm Beach Hilton donde el chef argentino Guillermo Eleicegui prepara deliciosos churrascos y empanadas de carne. Informes: The Palm Beaches Restaurant Month | The Palm Beaches Florida.

Miami – Las celebraciones de la fiesta de octubre o “Oktoberfest” ofrecen cerveza alemana, especialidades culinarias, música y bailes típicos en Miami y sus alrededores en fechas variadas incluyendo fines de semana en octubre. Unas celebraciones muy populares son las del German-American Social Club el 14-15 y 16 y el 21, 22 y 23 de octubre. Informes: Home | German-American Social Club (gascmiami.org).

San Agustín – El Festival Anual Griego en San Agustín, presentado por la iglesia griega Holy Trinity Greek Church del 7 al 9 de octubre, ofrecerá los aromas y sabores de especialidades culinarias griegas incluyendo deliciosos postres como baklava. Bailarines en vestido típico presentarán danzas tradicionales. Informes: 25th Annual St. Augustine Greek Fest | St. Augustine & Ponte Vedra, FL (floridashistoriccoast.com) o www.staugustinegreekfestival.com.

Pensacola – El Festival Anual de Mariscos de Pensacola, septiembre 23-25, es uno de los grandes festines floridanos que ofrece una variedad de platillos en la histórica Plaza Sevilla (“Seville Square”) en el corazón de Pensacola. Los visitantes pueden disfrutar delicias como sopa de mariscos, concha a la parrilla, croquetas de ostras, cangrejo de concha blanda, camarones con coco, pasteles de cangrejo al estilo del Caribe, y mucho más. El evento también ofrece feria de artesanía, música en vivo y demostraciones culinarias. Información: https://www.pensacolaseafoodfestival.com/.

Tampa – El Tampa Riverwalk International Food & Crafts Festival presenta delicias culinarias internacionales, arte y artesanía, música y área de actividades para los chicos en Waterworks Park en la sección de Riverwalk el 12 y 13 de noviembre. Informes: Tampa Riverwalk International Foods and Art Festival 2022, an Event in… (festivalnet.com).