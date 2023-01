En los parques de Disney “madrugaron” en el 2023, para hacer sus primeros anuncios, justo al pasar la temporada navideña. Uno de ellos lleva años esperándose. Se trata de la fecha de apertura de la montaña rusa Tron Lightcycle/Run, que ya confirmaron estrenará el 4 de abril.

La nueva atracción, que estará en Magic Kingdom, al lado de Space Mountain, transporta a los participantes al mundo de The Grid, en lo que será una aparente carrera de velocidad, ya que se dijo que esta será una de las montañas rusas más rápidas de cualquiera de los parques de Disney alrededor del mundo.

Según la descripción ofrecida, el hijo de Kevin, Sam Flynn, abrió una segunda puerta de entrada a un reino digital llamado The Grid. El primero de estos portales que creó se encuentra en Shanghai Disneyland con el TRON Lightcycle Power Run original.

Como en otras atracciones de estos parques, la fila es parte de la experiencia, y desde que se hace la de Tron, se sentirá transportado a la Red para una carrera especial de Lightcycle. “Es tu Equipo Azul contra el amenazante programa de The Grid, el Equipo Naranja. Tu objetivo es ser el primero en atravesar ocho Energy Gates, o “Portales de Energía” y asegurar la victoria”, dijo Disney en su comunicado de prensa.

El popular espectáculo nocturno de Happily Ever After regresará a Magic Kingdom el 3 de abril. (Disney)

Se confirma fecha de regreso de Happily Ever After

Aunque ya se había anunciado que el popular espectáculo nocturno de Happily Ever After regresaría a Magic Kingdom, ahora también se le puso fecha: Su reestreno será el 3 de abril. Este show de asombrosas proyecciones sobre el Castillo de Cinderella, fue muy extrañado durante las noches, a pesar de que se estaba ofreciendo Disney Enchantment, un nuevo y sofisticado espectáculo iniciado el 1 de octubre de 2020, con la celebración del 50 Aniversario de Disney en la Florida. Sin embargo, el público seguía solicitando el regreso de Happily Ever After, a través de numerosos medios sociales.

También regresará Epcot Forever, en sustitución de Harmonious. La noticia fue sorpresa, ya que Harmonius, estrenado igualmente para iniciar las fiestas del 50 aniversario, recibió numerosos elogios. Entre otras cosas, contaba con fuegos artificiales y canciones de películas de Disney, cantadas por estrellas internacionales, entre las que estaba Luis Fonsi. Epcot Forever se había presentado ya como un espectáculo interino en el 2021, tras terminar Illuminations: Reflections on Earth, y ahora será igualmente temporero, mientras debuta el nuevo espectáculo nocturno fijo, a finales de este año.

Anuncios muy bien recibidos

El mundo de Disney sigue con su magia, pero medidas recientes post pandemia, han causado malestar incluso en muchos de sus fans que reclaman por el restablecimiento de beneficios anteriores, tanto para sus visitantes regulares como para quienes tienen sus pases anuales. La mayoría de estas medidas se atribuyen a Bob Chapek, pasado CEO de Walt Disney Company, quien fue sustituido por Bob Iger a partir de noviembre de 2022, quien regresó al puesto que ocupó por varios años.

Algunos de esos reclamos parece que han sido atendidos. El año empezó con el anuncio del “Disney Dining Promo Card”, una tarjeta promocional de hasta $750, al reservar un paquete que incluya habitación y boletos para los parques. La oferta de Walt Disney Travel Company es de cinco noches y cuatro días en hoteles selectos, pero tiene restricciones, como que es para viajar en verano, pero representa un buen incentivo especialmente para quienes añoraban el “Dining Plan” que Disney ofrecía en fechas específicas, antes de la pandemia.

También se anunció que, desde el pasado 10 de enero, los huéspedes de los hoteles no tendrán que pagar estacionamiento. Además, reciben estacionamiento gratis en los parques.

De la misma forma, en una fecha próxima, quienes compren el servicio Disney Genie+ podrán descargar sus fotos de atracciones del Disney PhotoPass, sin cargo adicional (tomadas el mismo día de la compra). Las fotos se toman en los parques en más de una docena de atracciones populares como Space Mountain, Slinky Dog Dash, Test Track y Expedition Everest.

La mayoría de esas medidas representan ahorros y puede ser indicio de que se está escuchando el clamor de los visitantes. Faltan algunas que siguen en la lista de deseos de los visitantes, como que se restablezca la transportación gratuita entre el aeropuerto y los hoteles de Walt Disney World Resort, y que se elimine el sistema de reservación, establecido en el 2020, tras la reapertura durante la pandemia. De esto último ya se dio un paso y al menos a los poseedores de pases anuales, (mayormente residentes de Florida), no se les requerirá reservación para visitar los parques después de las 2:00 p.m. La excepción será a Magic Kingdom, para lo que habrá que reservar las visitas de sábados y domingos. La fecha de inicio de este beneficio se anunciará más adelante, pero se dijo que será en los próximos meses.

“Tomen en cuenta que seguiremos escuchándolos y adaptándonos a medida que nos enfocamos en hacer que la experiencia del huésped sea aún mejor para más personas que nos visitan aquí en El lugar más mágico de la Tierra”, dijo la empresa a través de su blog oficial, donde también indicaron que habrá cambios igualmente en Disneyland, su parque de Anaheim, California.