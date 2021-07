Estamos en julio pero en Orlando hace meses se están preparando para celebrar Halloween. Y muy al estilo de la ciudad, los eventos serán en grande, algunos extendidos por tres meses, empezando tan pronto como en agosto. Con el receso obligado por la pandemia, y la gran cantidad de visitantes que han visto los parques temáticos de Orlando en los últimos meses, estos lugares están preparando experiencias divertidas, distintas y llenas de terror.

Si estás pensando viajar entre agosto y octubre a Orlando, estos son los eventos disponibles:

Las Halloween Horror Nights de Universal Studios

Ya es tradición que el anuncio de estas fiestas del terror, Halloween Horror Nighsts, (HHN21) se convierta en sinónimo de preparativos de viaje para miles de amantes del horror. Universal va brindando la información poco a poco, para crear más expectativa, pero ya se sabe el tema de la mayoría de las casas del terror que este año, serán 10 y cinco zonas de miedo.

Desde ya se perfila favorita “The Haunting of Hill House”, basada en la serie de Netflix, que prometieron que será tan oscura como la misteriosa Mansión Hill. Pero también anunciaron recientemente otras como el regreso del legendario Leatherface en “The Texas Chainsaw Massacre” y “resucitarán” uno de los monstruos más icónicos de Universal Pictures: The Bride de Frankenstein, en “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives”, una casa embrujada que retomará donde terminó la película clásica de 1935, llevando a los visitantes al caos mientras la novia se convierte en una científica imparable y comienza su misión para revivir al monstruo de Frankenstein. Estos se unen a otros como Beetlejuice y el Payaso Jack, que también regresarán.

Universal Studios anunció recientemente el regreso del legendario Leatherface en "The Texas Chainsaw Massacre" dentro de los Halloween Horror Nights.

Las HHN21 empiezan el 3 de septiembre hasta el 31 de octubre. Por su intensidad, no se recomiendan para menores de 13 años, pero lo que sí se sugiere es comprar los boletos desde ya, porque usualmente tienen lleno total. Universal tiene disponibles paquetes vacacionales con estadía en sus hoteles, boletos para el evento con entrada VIP y entrada a sus parques.

Disney After Hours Boo Bash en Disney World

Esta fiesta especial será la novedad este año, y sustituye a la “Mickey’s Not-so-Scary Halloween Party”. Se celebrará en Magic Kingdom, y tendrá actividades como mini desfiles, como el “Mickey’s Happy Halloween Cavalcade” con Mickey Mouse y el “Disney Villains Halloween Cavalcade”, (no se presentará el tradicional desfile de Halloween). El evento en noches selectas, requiere boleto especial y durará tres horas, con más de 20 atracciones abiertas. Empieza el 10 de agosto hasta el 31 de octubre. Durante las noches de octubre, se unirá a la celebración del 50 Aniversario de Magic Kingdom, dándole un toque otoñal al Castillo de Cinderella. El horario es de 9:00 p.m. hasta la medianoche, y los participantes pueden entrar desde las 7:00 p.m. El costo de boletos empieza en $129, dependiendo de la fecha de visita (incluye algunos snacks y dulces). Se permiten disfraces, pero máscaras solo para menores de 14 años.

Howl-O-Scream de SeaWorld

Sí, no se trata de un error. Este evento tiene el mismo nombre del realizado por años en Busch Gardens, de Tampa, el parque hermano de SeaWorld, pero este año será el primero en Orlando. Aunque indicaron que tendrá el concepto de Busch Gardens, en cuanto a casas de terror y zonas creadas por su equipo creativo, será completamente nuevo y con una temática que apela al tema marino de SeaWorld.

Hay curiosidad para ver si este evento también contará con el apoyo del público, que hasta ahora han tenido en Orlando las Halloween Horror Nights de Universal. Dentro de las casas ya anunciadas está “Beneath the Ice” donde unas instalaciones de investigación en el Ártico desaparecen bajo la nieve, y Dead Vines, un bosque envenenado que puede devorar a los visitantes.

Cartel de promoción de "Beneath the Ice" en Sea World.

El evento será fines de semana del 10 de septiembre al 31 de octubre, de 7:00 p.m. a las 2:00 a.m., y requiere boleto separado, (desde $29.99). Para niños tendrán el “Spooktacular”, que está incluida en el precio de admisión y que será los fines de semana desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre.

En Tampa, el Howl-O-Scream de Busch Gardens

Este evento, que también será del 10 de septiembre al 31 de octubre, es otro favorito de la Florida Central, y se celebra en Busch Gardens. El parque, perfecto para una escalofriante visita nocturna, por su abundante vegetación y caminos oscuros, tendrá varias casas embrujadas nuevas, una de ellas con temas de un enjambre de vampiros, en “The Forgotten”. Faltan más detalles por anunciar pero están aun haciendo audiciones para “artistas del terror”, en BuschGardensJobs.com. El costo de los boletos empieza en $29.99.

The Forgotten en Busch Gardens

“Brick or Treat” de Legoland

Este parque tendrá su acostumbrado evento incluido en el precio de admisión, con bloques de Lego formando figuras alusivas a Halloween. Será los fines de semana de octubre, del 2 al 31, una oportunidad para también disfrutar de las actividades especiales que están haciendo celebrando todo el año su décimo aniversario.

