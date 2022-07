El comediante estadounidense Milton Berle una vez observó que “la risa es una vacación instantánea.” Yo estoy de acuerdo y añado que así es también una buena comida. Hay pocas cosas tan relajantes y placenteras como disfrutar de una deliciosa cena en cualquier momento -uno se olvida de todo, incluyendo la rutina diaria, y disfruta como si fuera una pequeña vacación saboreando cada platillo. Esto es aún más en particular durante los viajes, cuando típicamente descartamos las dietas, aunque sea por unos días.

Si tus vacaciones te llevan a Florida, hay restaurantes excelentes hasta para hacer dulces. Entre mis favoritos se encuentran los que sirven sabores internacionales y nos transportan a destinos lejanos por medio de nuestras papilas gustativas. Aquí van algunos en ciudades populares de Florida:

- Miami: Los amantes de la culinaria española están de plácemes en Miami. Entre las muchas opciones se encuentra Casa Juancho. Para una cena memorable me encanta el jamón ibérico y queso manchego, una paella marinera rebosante de mariscos, y un flan de caramelo para el postre. ¡Delicioso! Informes: Home (casajuancho.com).

- Orlando: Cuando mi paladar me pide algo exótico, me voy a Disney’s Animal Kingdom Lodge, un hotel de Disney World con arquitectura de un “kraal” una villa típica africana y cuatro sabanas con animales incluyendo jirafas y cebras. El hotel cuenta con varios restaurantes incluyendo Jiko –The Cooking Place -que sirve especialidades como sopa de calabaza y costillas cortas al estilo de Botsuana. Otra opción popular también en el Animal Kingdom Lodge es el restaurante estilo bufé, Boma -Flavors of Africa, con delicias en un ambiente de mercado africano. En los parques temáticos, un restaurante favorito es Tusker House en el parque Disney’s Animal Kingdom Park en Disney World. Allí me deleito con kachumbari, una ensalada de tomate y cebolla popular en Kenia, Tanzania y otros países africanos, seguida de un plato de cerdo marinado en una mezcla de especias de Etiopía -todo saboreado con un vino de Sudáfrica- y ya me parece que acabo de regresar de un safari. Para cocina italiana en los parques de Disney me encanta Tutto Italia en el pabellón italiano en la sección de la Vitrina de las Naciones en Epcot donde me encanta un fettucine o una parmigiana –¡o ambos!—seguidos de un sabroso tiramisu. Informes: www.disneyworld.com. Para platillos italianos en Universal Orlando Resort, mi favorito es Mama Della’s Ristorante. Ubicado en el hotel Lowe’s Portofino Bay, Mama Della’s Ristorante cuenta con ambiente familiar y especialidades de Nápoles, Piamonte y la región Toscana. Entre mis platillos favoritos tradicionales se encuentra la deliciosa lasaña de Mama Della. Informes: Universal Studios Orlando Restaurants | Loews Portofino Bay Hotel (loewshotels.com).

PUBLICIDAD

A las afueras de Fort Lauderdale puedes disfrutar de la auténtica cocina francesa, en el restaurante Frenchy’s Table. (Suministrada)

- Palm Beach: En chic Palm Beach, disfruto de sabores del Asia en Echo, un soberbio restaurante del hotel The Breakers Palm Beach, ubicado a unas cuadras del centro vacacional, comenzando con sushi y sake, bocaditos dim sum, y fideos de Singapur o pato al estilo de Pekín, y me siento de lleno en el Oriente. El restaurante cuenta con una terraza para los comensales que deseen disfrutar de su cena al fresco. Informes: Echo – Dining | The Breakers

- West Palm Beach: Cuando quiero sentirme en Argentina, voy a Galley, un restaurante del chef argentino Guillermo Eleicegui en el West Palm Beach Hilton Hotel. Ordeno las empanadas de carne con chimichurri, el delicioso churrasco o la pizza con chorizo argentino. Pido una mesa en el patio del restaurante, cerca de la fogata e instantáneamente ya estoy como aquel que dice disfrutando de un asado en las afueras de Buenos Aires. Informes: Galley West Palm Beach.

- Vero Beach: Para disfrutar de especialidades de la cocina cubana en Florida, la cantante Gloria Estefan y su esposo, el empresario Emilio Estefan tienen varias sugerencias en su restaurante The Wave Kitchen & Bar en su hotel boutique Costa d’Este en Vero Beach, incluyendo lechón asado, vaca frita, ropa vieja y paella y entre un mojito y otro, un flan, o natilla, y yo, aunque estoy físicamente en Vero Beach, ya me siento en La Habana. El restaurante ofrece mesas también al fresco junto a la piscina. Además de este restaurante en Vero Beach, Gloria Estefan también tiene otros restaurantes en otros destinos de Florida incluyendo la meca de las diversiones, Orlando, donde tienen a Estefan Kitchen (Estefan Kitchen Orlando). Para informes sobre The Wave Kitchen & Bar visite (Wave Kitchen & Bar | Vero Beach Dining | Costa d’Este Resort (costadeste.com).

PUBLICIDAD

- Lauderdale By The Sea: En este pueblito en las afueras de Fort Lauderdale, para disfrutar de la auténtica cocina francesa, me dirijo a Frenchy’s Table. Contenta en mi mesa ordeno escargots provencal, vieiras de mar en hojaldre en beurre blanc, y creme brulee de vainilla. Como dicen en Francia: magnifique! Informes: Frenchy’s Table – Restaurant in Lauderdale by-the-sea (frenchystable.com)