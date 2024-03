Luis Fonsi y kiosco con delicias gastronómicas de Puerto Rico en el Mardi Gras de Universal Studios

“Eso que parece una lasaña como dulce, está sabroso”, me dijo un colega que probaba un pastelón de plátano maduro, en la presentación a la prensa del “Universal Mardi Gras: International Flavor of Carnival”, en Universal Studios de Orlando, Florida .

El pastelón, al que se refería el colega, ya se ha hecho famoso desde el inicio del evento, y tiene un sabor tan auténtico que no deja dudas que tras de eso están unas manos boricuas. Curiosamente, al chef responsable de crearlo también le parecía una lasaña cuando conoció el plato. “Mi madre me enseñó todo lo que sé, porque desde pequeño la ayudaba a cocinar, especialmente pollo guisado, y el pastelón, que fue de las primeras cosas que aprendí a cocinar a los 16 años, mientras me enamoraba de la cocina. Traigo conmigo todo el sabor nuestro, y el compromiso de que sepa auténtico. Tuve que pasar primero por la aprobación de mi madre, llevándole un pedazo, antes de presentarlo a otras personas, para que me dijera si estaba bien o no”, dijo el Chef Christopher Colón, Sous Chef Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de UOR.